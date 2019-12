Valdés analiza los candidatos propuestos por socios para vacantes del gabinete

El gobernador Gustavo Valdés iniciará mañana su tercer año de gestión. Mientras evalúa los cambios que deberá realizar en su gabinete, ya tiene en manos los nombres propuestos por sus socios para algunas de las vacantes. En ese sentido, fuentes oficiales manifestaron a El Litoral que los nombramientos se podrían efectivizar recién el jueves o viernes.

“Se elevaron varios nombres, de mujeres y hombres, pero es el Gobernador el que elegirá cual cumple con la impronta que quiere darle a su gestión”, dijo a este medio un socio del Gobierno que puja por una subsecretaría.

En tanto, el senador nacional y líder del Partido Popular, Pedro Braillard Poccard, dijo a El Litoral que “nosotros aspiramos a mantener lo que tenemos”.

“Estamos conformes con la participación que se nos da en el Gobierno provincial y el municipio. Creo que los hombres del Partido Popular han cumplido una tarea destacada en áreas clave”, agregó.

El PP mantiene hoy el Ministerio de Seguridad a cargo de Juan José López Desimoni.

Como el Gobernador asistirá a la asunción del presidente elector Alberto Fernández, se descarta que ese día se concreten los nuevos nombramientos.

Fuentes cercanas a la casa de Salta y 25 de Mayo aseguraron que los anuncios se realizarían recién el jueves o viernes.

En este marco se despide el ministro de Producción Jorge Vara, cuya renuncia se hará efectiva desde hoy. Deja el ministerio tras 10 años y desde el miércoles asumirá como diputado nacional.

No son pocos quienes lo sindican como “el mejor ministro de Producción de Corrientes” .

Se barajaron varios nombres para sucederlo. El elegido del Gobernador era Claudio Anselmo, del Establecimiento Las Marías. El mismo lo llamó. Anselmo quedó en responder. Parece que aún espera una respuesta. Hasta ahora no se mostró por el ministerio, mucho menos junto con Vara.

El principal escollo para su arribo sería el salario, ya que la diferencia entre lo que gana un ministro y lo que percibe un ejecutivo de una empresa trasnacional sería sustancial.

Quien sí se ha mostrado activo y como una sombra del ministro es el secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel García Olano.

El propio Vara lo postuló como su reemplazante al dejar en claro que le gustaría que su sucesor fuera alguien de su equipo de trabajo y lo candidateó.

En cuanto a Educación, las cartas parecen echadas y Susana Benítez tendría los días contados. En ese sentido, se debe tener en cuenta que también regresaría Orlando Macció, ex ministro de Educación, que hoy integra el Consejo nacional.

Son varias las alternativas que maneja Valdés entre las que se menciona a Práxedes Itatí López, directora de Secundaria, valdesista de paladar negro; Susana Nugara, directora de Nivel Superior y Julia Sáez, directora de Prevención y Apoyo, son otras de las candidatas.

La Secretaría General de la Gobernación ya no es una incógnita. Pues Carlos Vignolo anunció que volverá al lugar que ocupaba antes de ser funcionario de Mauricio Macri.

Vignolo reemplazaría a quien lo reemplazó: Juan Carlos Alvarez, que asumirá como diputado provincial. Aún se desconoce qué sucederá con Orlando Macció, hoy secretario general de la Secretaría del Consejo Federal de Educación.

Ayer, además, el diputado José Fernández Affur anunció que ocupará un cargo en el Gobierno, bajo la órbita del Ejecutivo. Pero se desconoce cuál será su lugar. Como también se desconoce quién reemplazará a Diógenes González, que desde el miércoles asumirá como concejal y dejará vacante la Subsecretaría de Desarrollo Social.

Otra incógnita es quién será el ministro de Ciencia y Tecnología, área cuya creación ya se analiza en la Legislatura.

Todo ese deberá definirse en las próximas horas, cuando Valdés inicie su tercer año de gestión.