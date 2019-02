San Martín inicia una histórica travesía por la Liga de las Américas

San Martín de Corrientes jugará desde hoy la fase inicial de grupos de la Liga de las Américas 2019, primer paso en su debut histórico en esta competencia internacional que agrupa a los mejores equipos de gran parte del continente.

El elenco “rojinegro” logró el subcampeonato de la temporada pasada de la Liga Nacional de Básquetbol y ahora formará parte del Grupo C que se desarrollará en Valdivia (Chile), más precisamente en el Coliseo Municipal, donde hace las veces de local el representativo anfitrión de esta zona, Las Animas.

Además de los locales y San Martín, el grupo lo completan San Lorenzo de Almagro y Mogi das Cruzes de Brasil, campeón y subcampeón vigentes del torneo.

San Martín debuta hoy ante los locales de Las Animas (a las 21), mientras que la segunda presentación se dará mañana cuando enfrente a San Lorenzo (18.40) y cierre en la jornada del domingo ante Mogi das Cruzes (repitiendo el horario del sábado).

En esta fase, los equipos se dividieron en 4 grupos de cuatro equipos cada uno y jugarán en formato de todos contra todos, clasificando los mejores dos equipos de cada grupo para la fase semifinal.

En esta instancia de semis, los ocho equipos se dividirán en dos grupos de cuatro para jugar en formato todos contra todos. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán al Final Four.

El plantel “rojinegro” estará integrado por Lucas Faggiano, Tomás Zanzottera, Michael Hicks, Lee Roberts, Jeremiah Wood, Milos Petkovic, Gabriel Peralta, Martín Cabrera, Matías Solanas y Franco Alorda.

En la competencia argentina, el equipo que conduce Sebastián González, de Corrientes, sostiene un récord positivo en estas primeras semanas, sumando 8 triunfos y 5 derrotas, ubicándose en el quinto puesto parcial.

En este 2019, San Martín protagonizó ocho partidos de los cuales ganó 5 y perdió los otros 3. Y sumando los compromisos internacionales que tendrán en Chile, los “rojinegros” cumplirán estas primeras semanas de 2019 con un cargado fixture que sostendrá 11 juegos en 23 días.

El fixture de este Grupo C será el siguiente: hoy, 18.40 - San Lorenzo vs. Mogi das Cruzes y 21.00 - Las Animas vs San Martín.

Mañana: 18.40 - San Martín vs. San Lorenzo y 21.00 - Mogi das Cruzes vs. Las Animas.

Domingo 3 de febrero: 18.40 - Mogi das Cruzes vs. San Martín y 21.00 - Las Animas (CHI) vs. San Lorenzo (ARG).

El otro equipo argentino participante, Atenas de Córdoba, se clasificó segundo en la zona A celebrada hace dos semanas en San Pablo y avanzó a la segunda ronda del torneo.