Boca Unidos busca en Mendoza los puntos que se les escaparon de local

Con el objetivo de buscar afuera los puntos que se le escaparon hace una semana atrás en su estadio, Boca Unidos jugará esta tarde en Mendoza frente a Deportivo Maipú.

El partido, por la segunda fecha de la fase campeonato del Torneo Federal A, corresponde a la zona B del octogonal, y se disputará desde las 18.15 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con arbitraje de Esteban Nasier.

Para Boca Unidos será “la segunda final” de esta corta etapa del certamen, donde no hay revanchas, ya que se juega por el sistema de todos contra todos, a una sola rueda.

Siete días atrás, en Corrientes, el equipo de la ribera desperdició la oportunidad de sumar de a tres puntos frente a San Jorge de Tucumán debido a que no pudo cerrar el partido, y las distracciones que llegaron sobre el final del juego lo castigaron con el empate.

“No hay que distraerse, hay que estar atentos (…) esto seguramente nos va a servir de experiencia para lo que se viene”, consideró en dicha oportunidad el técnico del equipo aurirrojo, Carlos Mayor.

En igual sentido se pronunció el goleador, Martín Fabro: “Esperamos que esto sirva de experiencia y ajustar esos detalles, porque son los que marcan dónde estás dentro de la tabla”.

No obstante, el DT consideró: “Me gustó el rendimiento del equipo”. Es por esa razón que decidió repetir en Mendoza la formación que presentó la semana pasada ante los tucumanos.

Las únicas modificaciones en la delegación, que partió en la tarde de la víspera, vía aérea, hacia Mendoza, está dado en la citación del arquero Federico Crivelli, segundo refuerzo, en lugar del juvenil Lucas Cabrera, y la presencia de Ramiro Schweizer, ya que viajaron 19 futbolistas.

Maipú, el rival de Boca Unidos, viene de caer por la mínima diferencia en el debut, frente a Desamparados, en San Juan, y esta tarde ante su gente buscará reivindicarse.

Si bien la formación del “botellero” no está confirmada, ya que el técnico Carlos Sperdutti probó diferentes variantes en las prácticas futbolísticas de la semana, las variantes de nombres en el once inicial serían dos.

El corpulento mediocampista Sergio Sánchez ingresaría en lugar del defensor Emanuel Martínez Schmidt, mientras que en la delantera, Nahuel Figueredo iría por Francisco Agost.

Por el juego al ras del piso que a ambos equipos le gusta desplegar, y por la necesidad de quedarse con el triunfo, hay promesa de buen espectáculo esta tarde en Mendoza.