Snack saludable: opciones para disfrutar en la playa

Por Narella Antonina Colussi

Colaboración Especial

El problema de pasar el día en la playa aparece a la hora de elegir los alimentos que se van a consumir, ya sea para el almuerzo o las colaciones intermedias. Debido a que no siempre existe la posibilidad de optar por alternativas nutricionalmente equilibradas la población suele verse expuesta al consumo de opciones poco saludables y si tenemos en cuenta que las mismas son elegidas repetidamente durante algunas semanas es muy frecuente que ello conlleve al aumento de peso.

Recomendados

Las alternativas disponibles en los paradores o kioscos playeros no siempre son las de mejor composición nutricional, sin embargo, si con un día de anterioridad nos tomamos el tiempo de planificar todas las comidas que una familia realizará a lo largo del día es posible disponer de alimentos adecuadas y a un menor costo. Los principales snacks recomendados para una colación de media mañana o media tarde siempre serán sin dudas las frutas, en cualquier forma de preparación, ya sea como fruta sola, ensalada de frutas, brochette de frutas, jugos o licuados y su consumo se facilita aún más si disponemos de una heladerita portátil (conservadora).

Sin embargo, dentro de los quioscos o paradores también se pueden hallar alternativas adecuadas si se sabe elegir con criterio, una porción de alguna galletita dulce, un helado de agua o incluso una medialuna nunca serán perjudiciales para la salud si se consumen en las cantidades adecuadas para cada individuo.

Nutrición e hidratación

Más allá de las colaciones diarias es importante no saltear ninguna de las comidas principales, es fundamental realizar un desayuno completo y armónico, el almuerzo muchas veces nos vemos obligados a realizarlo en la playa, allí la opción preferencial sería la de llevar una preparación realizada de manera casera como sándwich de vegetales con pollo o atún, empanadas de verduras, tartas o ensaladas.

En la merienda, sobre todo para los más chicos, es importante no descuidar el consumo de lácteos y la cena quizás es la comida que ofrece mejores condiciones para hacerla de una manera nutricionalmente más armónica.

Cuando hablamos de playa aparece obligadamente el concepto de hidratación, al pasar tantas horas expuestos al calor y la sudoración que lo acompaña es frecuente la deshidratación, por ello es esencial tomar medidas preventivas como ser: consumir constantemente agua, a pesar de poseer la yerba mate un efecto diurético se aconseja consumir infusiones frías como el tereré para evitar golpes de calor, lo ideal es prepararlo de una manera natural sin jugos azucarados, algunas ideas útiles son realizarlo con té helado, limonada o simplemente tereré de agua. Los jugos de frutas y licuados también ayudan a mantener los niveles de líquido en el medio interno.

Es de especial importancia en relación al consumo de alcohol remarcar que el mismo ejerce un efecto deshidratador, por lo que la opción de tomar un aperitivo o bebida alcohólica al calor del sol no sería la más aconsejada.



El dato

Narella Antonina Colussi

Magíster Internacional en Nutrición y Dietética con especialización en Nutrición Clínica.

Facultad de Medicina -Mendoza 1471- Corrientes.