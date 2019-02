Definen si Boudou debe regresar a la cárcel

La Cámara Federal de Casación Penal quedó en condiciones de definir si el ex vicepresidente Amado Boudou vuelve a ser detenido, luego de que se celebrara ayer la audiencia por la apelación de la Unidad de Información Financiera (UIF) al fallo que le concedió la excarcelación en la causa Ciccone, en la que fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, informaron fuentes judiciales.

En la audiencia ante la sala IV del máximo tribunal penal, participaron los abogados de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes sostuvieron que ese acto nunca debió realizarse porque las querellas no están habilitadas a apelar una excarcelación.

“Esta audiencia debió haber sido rechazada sin más”, sostuvo Rúa ante los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos a los que, además, les aseguró que “Boudou no tiene problema en cumplir una condena si le corresponde, si le dicen que está confirmado que cometió un delito”.

Y remarcó que la libertad de su defendido está condicionada por el uso de una tobillera electrónica, el pago de una caución millonaria y la prohibición de salir del país, y que las querellas no explicaron por qué esas medidas son insuficientes.