Tevez no sería titular otra vez

El entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, preparó en la práctica de fútbol de ayer un posible equipo para enfrentar a Lanús con Mauro Zárate de titular y Carlos Tevez en el banco de suplentes.

La práctica se desarrolló en la cancha principal de Casa Amarilla y en los minutos finales Tevez pasó al equipo de los posibles titulares por Cristian Pavón y Emanuel Reynoso lo hizo por Agustín Almendra.

Lo dispuesto por Alfaro no define la titularidad de Zárate para el partido del próximo domingo, ya que el jueves pasado, antes del partido con Belgrano, el técnico puso entre los titulares a Tevez, pero luego confirmó al ex delantero de Vélez.

El once de ayer alineó a Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Agustín Almendra, Iván Marcone, Jorman Campuzzano y Cristian Pavón; Mauro Zárate y Darío Benedetto.

Del otro lado lo hicieron Marcos Díaz; Marcelo Weingandt, Kevin Mc Allister, Junior Alonso y Frank Fabra; Emanuel Reynoso, Julián Chicco, Nicolás Capaldo y Sebastián Villa; Carlos Tevez y Ramón Avila.

Así, por ahora habría un sólo cambio, el de Mas por el paraguayo Junior Alonso, con respecto al conjunto que igualó 1 a 1 contra los dirigidos por Diego Osella, en Córdoba, el domingo pasado.

También está la incógnita por la ausencia de Reynoso, quien no estuvo en Córdoba, pero muchos suponen que puede jugar el domingo y hasta algunos se animan a decir que podría salir Pavón para darle un descanso en vistas de que Boca afrontará cuatro partidos en los próximos 13 días.

Hoy, tras el entrenamiento en el complejo Pedro Pompilio, el entrenador charlará con la prensa y se espera que dé señales del once titular.

La idea de Alfaro, debido a la seguidilla de partidos que se avecinan, es poner lo mejor el fin de semana, hacer algunos cambios ante Atlético Tucumán el miércoles en la Bombonera y luego, resultados mediante, “jugarse todo” en Florencio Varela el domingo 24 ante Defensa y Justicia.

La otra incógnita en el mundo Boca es la lesión de Nahitán Nandez, quien ayer fue probado en la cancha 3 de manera exigente para ver cuándo se le puede dar el alta de su esguince ligamentario del dedo gordo del pie izquierdo.

Agustín Rossi tuvo hoy el último entrenamiento con sus compañeros, ya que se va al Antofagasta de Chile hasta fin de año, sin cargo y sin opción.