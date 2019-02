Ferroviario a todo vapor sigue en ganador

En su cancha, Ferroviario le ganó a Cambá Cuá por 2 a 0 y suma protagonismo en la Zona 3 Región Litoral Norte del certamen Federal Amateur. Marcaron para el triunfo del Tren Verde, ambos goles de pelota parada, el defensor Emanuel Tarabini y el delantero Guillermo Barreto, un tanto en cada tiempo.

Rápidamente el local logró la apertura del marcador luego de una innecesaria infracción de Hugo Herrera sobre el brasileño Francisco De Souza, recostado a la izquierda del área del Rojo. En el cobro del tiro libre Ernesto Retamozo jugó para atrás, sorprendió a todos, y libre de marcas apenas ingresando al área grande se aproximó Tarabini, quien con un remate al rincón a los 12 minutos anotó el 1 a 0.

Cambá Cuá respondió casi de inmediato con un par de acciones de Adrián Acevedo, pero al delantero le faltó acertar el golpe final: primero recibió un exigido pase de Javier Sosa y su remate pasó frente al arco; y luego sacó provecho de un imperfecto cambio de frente de Barreto, se filtró por el centro del área y su tiro al rincón se fue apenas ancho.

Con espacios para jugar, De Souza se convirtió en un factor de desequilibrio para el local y dispuso de dos ocasiones que por poco no terminaron en gol. En la más clara dejó en el camino al arquero Cristian Martínez con un suave toque al arco, pero Jorge Almirón despejó prácticamente sobre la línea de límite.

El juego se presentaba disputado y equilibrado, hasta que a los 2 minutos del segundo tiempo Almirón derribó con dureza a De Souza y se fue expulsado.

Un recortado Cambá Cuá, casi sin chances desde el juego, apostó a un tiro libre de Sebastián González, en combinación con Enzo Quevedo, pero el extremo izquierdo por poco no pudo empujar al gol.

Ferroviario contestó con un cabezazo de Joel Badaró, que exigió una sobria respuesta del arquero Martínez. En la ejecución del tiro de esquina, el balón pasó frente al arco y por el segundo palo apareció Barreto y con un cabezazo cruzado anotó el 2 a 0 cuando iban 18 minutos.

El juego ya no movió su marcador, pese a que cerca del final casi descuenta el Rojo con un tiro de Gerardo Villada, bien tapado por Cristian Mazzón. En la réplica, el propio Villada se fue expulsado por una dura infracción sobre Hernán Valenzuela, que únicamente sirvió para cerrar la planilla del partido.