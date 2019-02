Concejo: incógnitas sobre las extraordinarias

El Litoral pudo confirmar que la mayoría de los concejales capitalinos ya volvieron de sus vacaciones, pero por ahora desestiman la posibilidad de que se convoque a sesiones extraordinarias, ya que “no hay temas urgentes que ameriten la intervención del Concejo”.

“No hay movimiento alguno que anuncie una convocatoria a sesiones extraordinarias y la mayoría de los ediles ya se encuentran en la ciudad”, dijo a El Litoral una alta fuente del cuerpo parlamentario.

La posibilidad de una convocatoria a extraordinarias se instaló tras una reciente reunión entre el intendente Eduardo Tassano y el presidente del Concejo Norberto Ast.

El encuentro entre el titular del Ejecutivo y el edil radical tuvo lugar el pasado lunes y, en dicha ocasión, se señaló que “hay cuestiones en las cuales vamos a trabajar de manera conjunta, para lograr mayor dinamismo en beneficio de todos los vecinos de la ciudad”; del mismo modo, se deslizó que no se descarta que “haya sesiones extraordinarias antes del 1 de marzo”.

Se trató de una reunión institucional para comenzar a ponerse de acuerdo de cara al nuevo año legislativo que, por ahora, no se trasladó a un diálogo entre los ediles.

Por ahora no hubo conversaciones de cara a un eventual período extraordinario. Algunos ediles especularon con la posibilidad de que el Gobierno municipal requiera autorizaciones para financiar obras urgentes a través de emisión de letras o la toma de algún empréstito.

Sin embargo, no hay datos oficiales al respecto y todo indica que el Concejo abrirá sus puertas recién en marzo.