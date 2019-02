Tevez y Benedetto retoman la titularidad

En Boca Juniors están confirmadas las vueltas a la titularidad de Carlos Tevez y Darío Benedetto para enfrentar mañana a Godoy Cruz, por la 17ma. fecha de la Superliga del fútbol argentino.

Así, saldrían Mauro Zárate y Ramón “Wanchope” Abila, autores de dos goles en el triunfo ante San Martín por 4 a 0 en San Juan, como lo había anticipado el entrenador Gustavo Alvaro por “razones de rotación de jugadores”.

Tras la victoria en San Juan, Alfaro dijo que Tevez y Benedetto jugarán ante el “Tomba”, al tiempo que descartó, por ahora, que Tevez y Zárate, la figura de la victoria ante San Martín, puedan jugar juntos.

El resto del equipo sería el mismo, con la única duda del colombiano Jorman Campuzano, quien se retiró con una molestia muscular y según allegados al cuerpo técnico todavía no está en su plenitud física para jugar tan seguido.

De no poder hacerlo, una de las incorporaciones de Boca en este receso de verano, entraría Agustín Almendra, quien se entrena en forma normal después de haber tenido una tendonopatía en su rodilla izquierda.

Cabe recordar que el volante uruguayo Nahitan Nández se recupera de una lesión en el tendón de uno de los dedos de su pie izquierdo.

El posible once “xeneize” formaría con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Ivan Marcone, Campuzano o Agustín Almendra; Christian Pavón, Tevez y Emanuel Reynoso; Benedetto.

La otra novedad es que Lisandro Lopez, zaguero central que llegó a préstamo del Benfica de Portugal, iría al banco de los suplentes.