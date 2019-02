Dirigentes de la UCR se reunirán el viernes, mientras que Cassani no descarta su reelección

Trascendió que el gobernador Gustavo Valdés convocó a los dirigentes de la UCR y legisladores de dicha fuerza política para debatir estrategias electorales. El encuentro sería este viernes a las 9 en el salón Lapacho del Club San Martín.

El mandatario habría citado a los legisladores de la Unión Cívica Radical y a los referentes de los distritos. En tanto, mañana asumirán las autoridades de la Sección 6ª del Circuito 5 C de la UCR Capital, a las 20 en el Club Invico, calle Renacimiento esquina Julio Verne. Participarán el Gobernador y el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano.

La estrategia electoral es uno de los principales puntos de análisis para la fuerza gobernante. Varios legisladores del sello radical manifestaron la necesidad de llamar a comicios en junio y, con ello, desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani, quien es referente de ELI, uno de los socios de ECO+Cambiemos, aseguró sus intenciones de renovar su banca y no descartó ir como cabeza de lista de la alianza gobernante.

“Por las consideraciones del Gobernador y su entorno es muy probable que se vote el 23 o el 30 de junio”, dijo Cassani ayer a Radio Dos. “Deberemos determinar el escenario de acuerdo a si tendremos una sola lista de candidatos de ECO”, expuso. No obstante, sobre su posible reelección aclaró: “Veremos cómo cierran las alianzas, primero debemos definir la estrategia interna de ELI y en base a esto vamos a actuar”.

“En diciembre me ratificaron la confianza como presidente del partido y esa es mi primera responsabilidad: que el partido sea un actor principal en las próximas elecciones. Las candidaturas se resolverán primero dentro del partido en base a los lugares que tengamos asignados dentro de ECO”, manifestó Cassani. “Nosotros hacemos hincapié en nuestras potencialidades sin dejar de observar el espacio opositor”, dijo.