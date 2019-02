Según Manzanares, hubo dinero de coimas volcado a farmacias y casas

El ex contador de los emprendimientos privados de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, contó ayer que con el secretario privado, Daniel Muñoz, compraron casas y farmacias en Río Gallegos. Se trata de su tercera declaración ante el fiscal Stornelli, en la que informó sobre el destino del efectivo cuya ruta se investiga.

En la última ampliación que realizó este martes, el contador dio detalles de cómo funcionaban los hoteles de la familia Kirchner y reiteró que la ex Presidenta “estaba al tanto de los negocios” que sus empresas tenían celebrados con Lázaro Báez y Cristóbal López.

Pero además, dio detalles de cómo “generaba blanco para Daniel Muñoz”, en supuesta alusión a dinero que supuestamente se enviaba a Santa Cruz y se volcaba en propiedades y una cadena farmacéutica.

Según determinó el juez Claudio Bonadio, viajaba en la flota de aviones presidenciales a Santa Cruz. Víctor Manzanares corroboró esta versión y dijo que el responsable de custodiar dichos traslados era Daniel Muñoz (ex secretario privado de Néstor Kirchner).

Según declaró otro imputado, “Muñoz y su esposa (Carolina Pochetti), compraron muchas de las farmacias” del grupo Autofarma, al hacer coincidir su versión con la del contador.