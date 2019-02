Mayor prepara cuatro cambios en Boca Unidos para visitar a For Ever

Reemplazos. Frente a Sarmiento, en el ST, ingresaron Niz y Larrazábal. El primero sería titular mañana frente a Chaco For Ever.

Luego de la derrota de Boca Unidos como local frente a Sarmiento de Resistencia 2 a 1, el pasado lunes, Carlos Mayor anticipó que “vamos a tener que cambiar algunas cosas. Trabajar el doble y corregir errores”. Durante el entrenamiento que se concretó ayer, se reflejó lo que había señalado el DT en rueda de prensa. El equipo titular boquense mostró cuatro variantes de nombres y diferente dibujo táctico pensando en el juego de mañana desde las 21.30 frente a Chaco For Ever en Resistencia.

En la práctica de fútbol que se realizó por la mañana en la cancha principal del complejo Leoncio Benítez, se vio en la formación principal de Boca Unidos el regreso, después de la suspensión, del arquero Alejandro Medina en lugar de Federico Crivelli. Además, también volvió Martín Ojeda en lugar de Ataliva Schweizer. Mientras que Mayor decidió que ingresen Matías Espíndola y Leonel Niz por Fabio Godoy y Fabrizio Palma, respectivamente.

Las variantes de nombres se suman a un cambio en el dibujo táctico dado que la prueba fue con una línea de cuatro jugadores en defensa y la misma cantidad en la mitad de la cancha. Espíndola se movió en el lateral derecho de la zona defensiva, corriéndose Rolando Ricardone a la función de primer central. Mientras que Niz se movió también por el sector derecho, pero en el mediocampo. Ojeda sería el volante de marca por el centro, en tanto que Martín Fabro jugó casi a su lado, pero con otra función: generar juego.

“Nos están sorprendiendo en los primeros minutos, nos está costando acomodarnos en la cancha y cuando lo hacemos, ya tenemos algún gol en contra”, sostuvo Mayor. En esa frase tal vez se entienda la intención de tomar algún recaudo defensivo y dejar de lado, en principio, los tres jugadores en la defensa.

De esta manera, el equipo titular que presentaría mañana Boca Unidos sería con Alejandro Medina; Espíndola, Ricardone, Oscar Carniello y Leonardo Baroni; Niz, Ojeda, Fabro y Gustavo Mbombaj; Antonio Medina y Julio Cáceres. El cuerpo técnico del conjunto correntino todavía no podrá contar con los delanteros, expulsados frente a Deportivo Maipú, Cristian Nuñez (debe una fecha) y Gonzalo Ríos (debe dos). Tampoco está a disposición el volante Gerardo Maciel que la próxima semana será operado por una lesión de meniscos.

Boca Unidos visitará a For Ever mañana desde las 21.30 en la capital chaqueña. Los dos equipos llegarán a este compromiso con 1 punto en tres fechas disputadas y en el fondo de la tabla de posiciones del Octogonal B del Torneo Federal A.

Para este compromiso, que se disputará sin público visitante, fue designado el árbitro Carlos Córdoba.