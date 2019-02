Conocimientos del marketing digital, oportunidades más altas de venta

Generar valor y nuevos espacios de venta con acciones efectivas es el marco actual en que las empresas, profesionales y organizaciones se encuentran es el desafío que presenta la era digital. Atraer clientes y comunicar on-line hoy es una realidad para la cual no todos están preparados a encarar.

Es por ello, que los puestos y la necesidad de profesionales en marketing digital es tan demandado. Con esta propuesta que trae Coderhouse de la mano de Epimedia Estudio como referente en Corrientes de este rubro, se buscará que los interesados en el campo puedan desarrollar y profundizar las competencias necesarias para aplicarlo en sus negocios o proyectos de trabajo.

Destinado a este fin, el programa de este curso de nueve semanas, realizará una completa Introducción al Marketing Digital, describiendo el paso a paso para armar un plan de Marketing adecuado a las necesidades de cada proyecto. También se hará un desarrollo de la teoría del brief y el pensamiento creativo como herramientas base para poder ejecutar cualquier plan exitoso.

Más adentrado el curso, se realizará una completa introducción al Inbound Marketing y se mostrará diferentes formas de estrategias de contenido específicamente para Facebook e Instagram. También se hará un exhaustivo planteamiento sobre el uso y programación de la publicidad en ambas plataformas.

No se pasará por alto la introducción en Google Ads, contando todas sus herramientas y beneficios para posicionar un negocio en el mayor buscador del mundo. El curso plantea un workshop al respecto y mucho más contenidos para que los participantes se desenvuelvan con total seguridad en el campo 2.0.

El lanzamiento oficial se realizará en marzo con una duración de nueve semanas con modalidad presencial. Para obtener mayor información sobre costos, inscripciones y detalles del plan de estudio pueden dirigirse a www.coderhouse.com/corrientes donde se encuentran todos los datos disponibles.