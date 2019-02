Limitaron la cantidad de pañales que entrega el Pami y reorganizan el cupo extra mensual

La obra social de pensionados y jubilados Pami limitó la cantidad de pañales entregados a los abuelos desde el 1 de febrero de este año. Ahora otorgan 90 unidades por mes, se quitaron los 30 extras, y si requieren más deben llenar un formulario en la institución.

Hasta fines de enero, los afiliados tenían la posibilidad de pedir 90 unidades y luego solicitar una extensión de 30 más mediante un trámite en la delegación local, pero este mes esta última concesión ya no se les atribuye.

Esto se debe a una resolución del Pami que limita la entrega de estos. Esta disposición empezó a regir el 1 de febrero en todo el país y Corrientes no es una provincia ajena a esta realidad.

“La obra social redujo la cantidad de pañales y apósitos para los abuelos, si requieren más deben ir a la delegación y solicitar más”, comentaron desde una farmacia a este diario.

En este contexto, el contador de la obra social en Corrientes, Marcelo Yonna, explicó a El Litoral: “Se está ordenando la entrega que hace el Pami y se están dando a las personas que necesitan y la cantidad que necesitan. Las personas que lo requieran deben contar con justificaciones de su propio médico”, comentó ayer el contador Yonna.

Respecto al recorte, dijo que no se trata de la quita de algún beneficio sino que “se está realizando un orden”. “Se da la cantidad necesaria y si se pide más se va a analizar el pedido y se hará la entrega. El Pami da hasta 90 pañales por mes”, comentó el representante de la obra social.

Cabe remarcar que a partir de febrero los abuelos que necesiten más de 90 pañales deberán hacer nuevos trámites y validaciones.

Los médicos tendrán que completar un nuevo formulario reiterando el pedido y, a la vez, los afiliados tendrán que presentarlo en las agencias para que estas los remitan a las oficinas centrales.

A partir de ese momento, se evaluará y se dará una respuesta, que en caso de ser positiva permitirá volver a retirar la cantidad de pañales o apósitos indicada por los médicos.

Para seguir percibiendo este derecho, los afiliados de la obra social con más afiliados en el país deben poseer activo el subsidio social por medicamentos o poseer certificado de discapacidad.

Es válido indicar que esta cantidad significa tres pañales por día para los abuelos. En las farmacias, un paquete de 20 unidades cuesta en promedio entre $350 y $600.

Pañales para adultos

En la página web señalan que un abuelo que aún no ha presentado los papeles, es decir que por primera vez quiere gestionar este beneficio, debe presentar ante la delegación local: DNI; último recibo de cobro o credencial de afiliación; formulario de solicitud de higiénicos absorbentes descartables (pañales), que deberá ser solicitado previamente en la UGL o agencia, o descargarse de la página web del instituto completado por el médico de cabecera o especialista; para retirar deberá presentarse la receta electrónica emitida por el médico de cabecera o especialista; se pueden confeccionar hasta tres recetas simultáneamente para cubrir la necesidad de tres meses.

Por otra parte, en esta capital hay farmacias que contratan personas que recorren los hogares de los abuelos entregando estos productos de primera necesidad. Muchas de estas personas están bajo el cuidado de sus familiares u otras personas contratadas y pocas pueden trasladarse.