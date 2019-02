Buena oferta de invernada para el primer televisado de UMC y Haciendas Villaguay

Las firmas consignatarias UMC SA y Haciendas Villaguay SRL realizaron el jueves pasado su primer remate televisado de 2019, con una consignación que superó las 9 mil cabezas. Las ventas se realizaron desde la Sociedad Rural de Villaguay (ER), donde se dieron buenos valores por los lotes de invernada, acompañando la reactivación que muestran los precios de la hacienda desde principios de este año.

Las dos firmas consignatarias lograron una importante consignación de hacienda filmada para este primer remate por TV de este año, que fue transmitido por Canal Rural para todo el país. Varios de los 114 lotes que se filmaron para el remate, correspondieron a productores de la provincia de Corrientes y el NEA, y el resto se distribuyó entre campos de Entre Ríos y Santa Fe.

“Fue un remate con mucha hacienda, no solemos tener esta cantidad de animales para el primer remate del año, estimo que es fruto de la buena expectativa que se da por los precios de la hacienda”, consideró Nicolás Canessa, martillero y socio de UMC SA. El consignatario se mostró satisfecho por el resultado del remate, del cual resaltó que “hubo categorías que se destacaron más que otras, pero en general los valores tuvieron una actualización que veníamos esperando hace un tiempo”.

Nicolás Canessa y Juan Leandro Urioste estuvieron como martilleros del remate, acompañados por representantes de ambas firmas consignatarias, y algunos clientes remitentes y compradores. “Creo que es un buen arranque en precios para la invernada en general, genera expectativas entre los productores, la demanda está firme, tanto por el lado de los feedlots como de los invernadores a pasto”, explicó Canessa.

No obstante, también consideró que “todavía no sabemos qué va a pasar con estos valores; el ‘gordo’ sigue firme en Liniers, pero hay que ver si el consumo asimila los nuevos precios de la carne; en nuestros país los consumidores siguen siendo un poco los árbitros en el negocio de la hacienda”.

Proyectos

Ambas consignatarias se mostraron optimistas en cuanto a su actividad, pero especialmente muy entusiasmados con los nuevos proyectos en común que están desarrollando para ofrecer mejores servicios y respuestas más agiles a los clientes, como la unificación y centralización de la administración en Entre Ríos, la incursión -a través de representantes- en nuevas zonas del país y la reactivación de sus actividades en el Mercado de Liniers.

“Este año pretendemos darle un fuerte impulso al Mercado, para que nuestros clientes del Litoral, del NEA, así como de importantes zonas de la provincia de Buenos Aires, nos tengan también como una opción a la hora de comercializar su gordo”, dijeron Nicolás Canessa y Francisco Méndez Casariego, socios de UMC.

El próximo remate televisado será el 11 de marzo desde Corrientes, donde volverán el 9 de abril con otro remate por TV. El 23 de abril para el 45º Aniversario de Haciendas Villaguay, realizarán una subasta desde Villaguay. “Estos 45 años de actividad seguramente serán celebrados como corresponde, con un gran remate aniversario junto con todos nuestros clientes y amigos y con el recuerdo de mi padre, que nos enseñó todo”, destacó Juan Leandro Urioste, titular de la firma.