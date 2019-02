Kicillof y Magario se muestran como candidatos

El diputado nacional Axel Kicillof y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, comenzaron a mostrarse como precandidatos a gobernador bonaerense por el peronismo, con críticas a Cambiemos, pero se diferencian del jefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien mantiene su candidatura pero no participó del congreso partidario del jueves, ni cuestiona al oficialismo.

La foto del congreso del Partido Justicialista (PJ) bonaerense mostró a Magario lanzada a la campaña, con un discurso muy crítico hacia la gobernadora María Eugenia Vidal (Cambiemos), en el escenario que compartió con el diputado Máximo Kirchner y otros referentes kirchneristas y en el que Insaurralde no estaba. "Bien Verónica. Estás en modo candidata", la saludó efusivamente un intendente bonaerense al terminar el acto y lanzó: "Me parece que Martín (Insaurralde) se perdió en el camino", una irónica frase con contenido político en la disputa por la candidatura a la gobernación bonaerense. Esta situación no fue pasada por alto por los intendentes y legisladores que veían el protagonismo de Magario en el congreso y buscaban sin éxito entre los presentes al jefe comunal de Lomas de Zamora, quién minutos antes había participado de una reunión privada en La Matanza.