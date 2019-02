Según Macri, la economía nacional "empieza a ordenarse"

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que "ya tenemos una economía que empieza a ordenarse" y subrayó que "no se puede gastar más de lo que uno tiene", tras recorrer, junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, obras hídricas en la cuenca del río Salado, a la altura de la ciudad de Roque Pérez.

"Esta obra, como todas las que venimos haciendo, lamentablemente postergada, pero como buena noticia es que hoy sí es una prioridad", dijo Macri, en su primer acto público tras su gira la semana pasada por India, Vietnam y Emiratos Árabes.

El jefe de Estado sostuvo que "todas estas obras son el cimiento, son las bases que estamos haciendo para construir ese país que todos queremos, sin negar las dificultades que tenemos, porque todavía estamos atravesando los coletazos del 2018".

"Pero, como decía María Eugenia, la diferencia es que hoy ya tenemos una economía que empieza a ordenarse, empezamos a tener algo elemental, que lo entendimos siempre en nuestras casas, pero que en la política se llevó a una confusión permanente que es que no se puede gastar más de lo que uno tiene", subrayó.

"No se puede vivir de prestado y eso lo estamos empezando a ordenar", insistió el jefe de Estado.

En esa misma linea de pensamiento, Macri expresó que "lo que necesita la gente para progresar son obras, obras de infraestructura que le mejoren la calidad de vida y le aumenten su capacidad productiva".

Subrayó que "la tercer cosa que estamos haciendo es vincularnos con el mundo para intercambiar conocimiento, y sobre todo para llevar nuestros productos" y recordó que días atrás estuvo en la India y Vietnam.

"El nivel de atracción y de curiosidad que tienen por nosotros es increíble", contó, y agregó que los comentarios son "`qué bien que están haciendo las reformas, qué bien que están volviendo, qué bien que están construyendo un futuro sobre reglas previsibles´".

Macri ponderó que "otro cambio positivo es que más de 100 empresas viajaron con nosotros y la mayoría eran pequeñas empresas que nunca habían viajado".

El jefe de Estado reveló también que unos empresarios misioneros que "se fueron con el mate y la yerba" y "se lo hizo probar a (Narendra) Modi, y lo tomó todo el primer ministro indio y le encantó, porque a ellos les encanta todo tipo de infusiones".

Precisó que tanto la India como Vietnam son países que "vienen creciendo al 6/7 por ciento y no tienen manera de producir la cantidad de alimentos que necesitan para su población y no tienen mejor socio que la Argentina".

Más adelante, Macri dijo: "Tenemos que seguir coherentemente trabajando en la línea en que vamos de ser creíbles, confiables, seguir ordenando nuestras cosas y no esperar que los de afuera vengan a ordenar nuestros problemas".

"Tenemos -reflexionó- que sentarnos siempre a dialogar alrededor de una mesa y ver cuáles son las cosas que estamos haciendo mal y las tenemos que dejar de hacer y dar esa discusión que se refleja en el presupuesto público con honestidad, diciendo la verdad, no mintiéndole más a la gente de que las cosas pueden ser gratis y al final las pagamos todos y mal".

Al respecto, evaluó que "la gente está madurando, está entendiendo no lo que nos pasó no el año pasado, lo que nos pasó durante los anteriores 15 años y los anteriores 30 años y que ahora vamos a recuperar el tiempo perdido llevándole certidumbre a la gente".