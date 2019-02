Alistan proyectos de inclusión para asentamientos locales

Con el objetivo de paliar el grave problema del déficit habitacional que hay en la Capital, los miembros del Foro de Organizaciones Vecinales de la ciudad se encuentran confeccionado diversos proyectos con pedidos de programas de accesibilidad de terrenos para las familias en situación de vulnerabilidad que habitan en asentamientos informales o se encuentran en situación de calle.

La intención de la entidad es poder volver a presentar las propuestas tanto en la Legislatura provincial como en el Concejo Deliberante capitalino y exponer casos particulares de ciudadanos que no pueden acceder a planes habitacionales formales debido a la situación de riesgo en la que se encuentran.

Una de las principales propuestas que vienen impulsando es el cumplimiento de la Ordenanza Nº 5.998 que establece la conformación de un banco de tierras municipales destinada a las familias en situación de vulnerabilidad para construir viviendas de manera cooperativa.

“Actualmente estamos confeccionado proyectos para presentar tanto en la Legislatura como en el Concejo Deliberante con el fin de seguir solicitando que las familias en situación de vulnerabilidad o de calle puedan acceder a terrenos, como los casos de los barrios San Marcelo y 17 de Agosto”, manifestó en diálogo con El Litoral el referente del Foro de Organizaciones Vecinales de la ciudad, Julio Maciel.

“Vamos a reiterar nuestro pedido de que se cumpla con el banco de tierras y también para que el programa de regularización dominial de asentamientos informales también incluya a los vecinos de predios específicos que no estaban incluidos inicialmente, como fue el caso particular de los habitantes del Patono”, señaló.

Según los datos oficiales del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en la Capital hay unos 61 asentamientos informales que se encuentran contemplados en la Ley Nacional N° 27.453 de regularización dominial de asentamientos y villas de todo el país. Desde el foro piden incluir a otros ciudadanos locales que no están en dicho censo nacional.