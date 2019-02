Layoy ganó en San Pablo mientras apunta a una exigente temporada

Como parte de los entrenamientos que está realizando en San Pablo, el libreño Carlos Layoy ganó el pasado fin de semana una prueba de salto en alto que se realizó en el Club Pinheiros con un registro de 2.20 metros.

Para Layoy fue el regreso a la actividad en un pista al aire libre dado que durante los primeros meses del año tuvo una inédita experiencia en República Checa donde compitió en dos torneos de pista cubierta y logró batir el récord argentino en ese tipo de escenarios con una marca de 2.15 metros.

“Qué lindo arrancar el año ganando un torneo de saltos en el Esporte Clube Pinheiros con una marca de 2.20”, comentó Layoy en su cuenta de Instagram. Allí también agradeció al entrenador local Kiyoshi y a los atletas, entre ellos Talles Frederico Souza Silva, que trabajan junto con él.

“En el 2017 ya vine a entrenar con el mejor entrenador de salto en alto de Sudamérica. Con él logré muchas correcciones técnicas, eso me ayudó a saltar 2.25 (récord argentino) y en todas las competencias estar por arriba de los 2.20”, comentó en contacto con el programa “Era por abajo” que se emite en Radio Unne (99.7 Mhz.).

El 2019 se presenta con nuevos desafíos y muchas competencias para Layoy. “En marzo está el Gran Prix de la Argentina y después llegan los turnos de Brasil, Chile y Perú”, anticipó el atleta. “También está el Sudamericano que si lo ganó, automáticamente clasificó al Mundial de Mayores, por lo tanto tengo una gran expectativa”.

La agenda indica también los Juegos Panamericanos de Lima. “Estoy clasificado para ese torneo. Piden dos requisitos: la marca mínima y estar entre los 14 mejores de América. Cumplo con las dos cosas, si no pasa nada estoy adentro de los Juegos”.

Claro que Layoy no se conforma con sólo estar en la capital peruana. “Apunto a superar los 2.25 en Lima. Más allá de ser un récord, yo quiero una marca para pelear por una medalla en los Panamericanos. Quiero pelear para llegar a una final mundialista si tengo la suerte de viajar. Yo siempre pienso en más y en más. Con trabajo se puede dar”, culminó.