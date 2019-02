Más de la mitad de los jóvenes asalariados están en negro

El 67 por ciento de los jóvenes asalariados en Corrientes no están registrados, según datos extraídos de un informe de la Secretaría de Trabajo de la Nación. El 90 por ciento de los cuentapropistas se desempeñan en el mercado informal.

La estructura socio-ocupacional de jóvenes de 18 a 24 años en zonas urbanas de la provincia, está conformada por más de 155 mil personas en dicha franja etaria. De este total, el 70 por ciento es económicamente inactivo, es decir, unos 108 mil. El 30 por ciento es activo, más de 47 mil chicos y chicas.

Dentro del grupo de la población joven económicamente activa, el 88 por ciento está ocupado, mientras que el porcentaje restante, está desocupado. Entre quienes trabajan, el 67,6 por ciento es asalariado, el 11 por ciento lo hace por cuenta propia, el 8 por ciento es empleador.

Si se tiene en cuenta el total de los jóvenes en relación de dependencia, el 67 por ciento no está registrado, es decir, más de 19 mil chicos y chicas. Mientras que el 32,4 por ciento está en blanco, lo cual equivale a unos 9 mil en toda la provincia.

Los datos se extrajeron del Informe Diagnóstico Laboral de Corrientes, publicado en enero pasado por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Sin embargo, los últimos datos actualizados sobre la estructura socio-ocupacional data del cuarto trimestre de 2017.

Entre los jóvenes asalariados en negro, el 27 por ciento se desempeña en unidades productivas formales; el 62 por ciento, en unidades productivas informales; en tanto, el 9,6 por ciento se desempeña en hogares.

“La consideración de este conjunto poblacional de manera específica resulta sumamente importante ya que incluye a las personas en el inicio de sus trayectorias laborales, es decir, en el momento en el que la mayoría ingresa al mercado laboral”, expresa el informe. “Suele ser un grupo especialmente afectado por distintas cuestiones laborales como el desempleo, el subempleo y la no registración; adicionalmente, presentan tasas de actividad menores que la población en general, y, por ello, constituyen un grupo vulnerable desde el punto de vista de su inserción laboral”, señala el informe.

“Asimismo, resulta relevante la caracterización de la situación de los jóvenes inactivos en el sistema educativo, en cuanto a asistencia y nivel de estudios alcanzado, ya que esto condiciona su situación social presente y sus posibilidades laborales futuras”, sostiene.