“Por favor, hagan algo”, el pedido de un obrero a Mauricio Macri

Sin convocatoria a la prensa, Mauricio Macri recorrió en la mañana de este martes el complejo de viviendas del plan ProCreAr construido en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, y se tomó un momento para saludar a un grupo de obreros que trabajan en el lugar.

Allí, mientras estrechaba la mano de cada uno de los presentes, uno de los trabajadores se acercó al Presidente y, de manera respetuosa, le pidió que mejore la situación económica del país.

“Soy un laburante, vivo día a día. Todos los días a las 5 de la mañana me levanto. Perdón que se lo tengo que decir, con respeto. No me importa el Gobierno pasado, ahora es el problema”, señaló el obrero en un diálogo que duró poco más de un minuto.

“Tratemos de hacer rápido las cosas. Se lo pido por favor Presidente. Estamos peor”, añadió entre otras cosas, mientras Macri lo escuchaba. La secuencia terminó con un aplauso de los presentes.

Macri, junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, entre otras autoridades, visitó la obra urbanística Estación Buenos Aires, ubicada en los barrios porteños de Parque Patricios y Barracas, donde el Gobierno construyó 2400 viviendas familiares en el marco del plan nacional ProCreAr.

Clarin