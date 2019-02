“Jugamos con el corazón y ganamos”, subrayó Estigarribia

Goleador en la Liga Correntina, no sorprendió que su nombre apareciera en la convocatoria abierta que realizó Deportivo Mandiyú a la hora de conformar una especie de selección local para afrontar con una impronta netamente amateur su participación en el actual Torneo Regional Federal. Alexis Estigarribia, de él se trata, autor de un doblete el domingo pasado en San Luis del Palmar y encargado de convertir el gol del triunfo 5 a 4 sobre Ferroviario, el primer éxito del Albo en la temporada.

El desahogo fue tal luego de anotar a los 46 minutos del segundo tiempo, aprovechando un rebote del arquero Cristian Mazzón, que el ex jugador de San Marcos terminó expulsado luego de sacarse la camiseta en la celebración de un tanto que valió tres puntos y coronó una remontada de esas que dejan huella.

“Esto es fruto de que todas las semanas nos esforzamos un montón y también de las cosas que se hablaron de nosotros”, subrayó Estigarribia luego del partido. “Con lo que venimos haciendo cada semana, con tan poco, le demostramos a la gente que podemos estar a la altura de cualquiera”, remarcó, orgulloso del resultado obtenido.

El juego en el Mbayá Soto se vivió a un ritmo frenético, con permanentes cambios en el marcador. Primero golpeó el Verdolaga mediante un remate de Gonzalo Ramírez, pero rápidamente Mandiyú empató y pasó al frente con un cabezazo de Cristian Encinas y el primer grito de Estigarribia, aunque antes del entretiempo Joel Badaró le devolvió la paridad al “score”. Ferroviario se adelantó con dos conquistas casi consecutivas de Hernán Valenzuela y Guillermo Barreto (de penal); y parecía tener los tres puntos en el bolsillo, pese a jugar con un hombre menos tras la expulsión de Osvaldo Chávez, pero el Algodonero lo fue a buscar con empuje y amor propio, y con dos goles de Iván Mosqueda (uno de penal) y el grito del final de Estigarribia concretó la remontada.

“Ellos son un equipo de experiencia, jugaron varios torneos y conocen lo que es esto; acá la mayoría de nosotros es la primera vez que jugamos esto, pero por algo estamos acá y a la altura de ellos”, expresó Estigarribia.

El delantero remarcó que “se jugó más con el corazón, Mandiyú es un equipo grande que siempre va estar en la mira, entonces jugamos con el corazón y ganamos”, explicó.

Para terminar envío un mensaje, que refleja la carga emocional que tuvo el triunfo en el Algodonero: “La mufa se fue, y tantas cosas que se hablaron de nosotros, que no conocemos la categoría y todo eso. Esto va para toda la gente que habló eso, nos dio más fuerzas y unió más al grupo”, concluyó, casi a modo de desahogo.