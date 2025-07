Goleó Empedrado se se acerca a la fase final del Oficial

En el inicio de la segunda fecha de la segunda etapa del torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol, este viernes, Empedrado goleó a Soberanía 4 a 1 y se consolida en la zona de clasificación. Por su parte, Boca Unidos venció a Invico 2 a 1 y también se afirma entre los ocho mejores del certamen.

La fecha se completará este domingo con la disputa de seis encuentros distribuidos en cinco estadios.

Empedrado, actual campeón del Oficial, no tuvo problemas para superar a Soberanía 4 a 1 que cada vez está más cerca del descenso.

Los goles del ganador, que llegó a los 32 puntos y subió al tercer puesto, fueron marcados por Gabriel Villán, Germán Stillevsky, Juan González y Sebastián Cabrera. Mientras que el único tanto de Soberanía fue autoría de Diego Fernández.

Después de tres fechas, Boca Unidos volvió al triunfo y lo hizo 2 a 1 frente a Invico que marcha último en las posiciones.

Los goles del aurirrojo, sexto con 28 puntos, fueron autoría de Lautaro Leyes y Lautaro Cattaneo. Cristian Niveiro marcó el gol de Invico que sigue sin ganar en la temporada.

Primera B

En el ascenso capitalino, se jugaron dos encuentros este viernes que sirvieron para abrir la segunda fecha de la segunda etapa.

San Marcos venció a Quilmes 3 a 1 y se mantiene en la lucha por uno de los ascensos directos.

Alex Meza, Cristian Aguiar y Uriel Colman marcaron los goles de San Marcos, en tanto que Adolfo Gómez lo hizo para Quilmes.

Por su parte, Villa Raquel le ganó a Robinson 2 a 0 y se afirma en zona de promoción. Los goles del partido fueron autoría de Ezequiel Lugo y César Gómez Carballo.

La fecha se completará este sábado con la disputa de cuatro partidos que incluye la presentación del puntero Doctor Montaña que se medirá con Alvear.

Programa

La segunda fecha de la segunda fase del Oficial de Primera A y B se completará este sábado con esta programación:

Cancha de Huracán: 13.30 Sacachispas vs. Cambá Cuá (1º A) y 15.30 Huracán vs. Curupay (1º A).

Cancha de Sportivo: 14.00 San Jorge vs. Peñarol (1º B) y 16.00 Sportivo vs. Independiente (1º A).

Cancha de Lipton: 14.00 Yaguareté vs. Quilmes (1º B) y 16.00 Lipton vs. Mandiyú (1º A).

Cancha de Alvear: 14.00 Talleres vs. Libertad (1º A) y 16.00 Alvear vs. Doctor Montaña (1º B).

Cancha de San Luis del Palmar: 15.00 Juventud Naciente vs. Rivadavia (1º B).

Cancha de Mburucuyá: 15.00 Mburucuyá vs. Ferroviario (1º A).