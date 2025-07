Boca Unidos visita a Crucero del Norte con la mente puesta en la permanencia

En el cierre de la primera fase del Federal A de fútbol, Boca Unidos visitará a Crucero del Norte. El encuentro se jugará este sábado desde las 15, con el arbitraje de Nelson Matías Bejas (Liga de Tucumán) en el estadio “Comandante Andrés Guacurarí” ubicado en paraje Santa Inés de Garupá, Misiones.

Con este partido se abrirá la fecha 18 de la zona 4 y definirá el último lugar del grupo. Hoy, Crucero está en le fondo de la tabla con 9 puntos y Boca Unidos un lugar más arriba con 11.

Los dos equipos saben que disputarán la Reválida en la siguiente instancia y comenzará en zona de descenso, por lo tanto los tres puntos en juego son vitales pensando en la permanencia en la categoría.

Boca Unidos acumula nueve fechas sin triunfos y la dupla técnica que la conforman Rolando Ricardone y Cristian Núñez todavía no pudo ganar. Los exjugadores asumieron en la fecha 13, de 15 puntos disputados solamente sumaron 2.

El pasado fin de semana, en Corrientes, Boca Unidos empató frente a Juventud Antoniana en 2 tantos.

La jornada comenzó con fuertes reclamos de los simpatizantes hacia los directivos y jugadores por la pobre campaña.

Luego en el partido, el aurirrojo dio vuelta un 0-1 pero no pudo mantener la ventaja y debió conformarse con un nuevo empate.

Para el encuentro en Misiones, Boca Unidos habilitó a dos nuevos refuerzos: el delantero Santiago Moracci y el volante Francisco Aman.

Estos jugadores se suman a Facundo Fernández y José Vivanco que debutaron en la fecha anterior y formarán parte de la delegación que viajará en la mañana de este sábado hasta suelo misionero.

Respecto a la formación titular que presentó Boca Unidos frente a Juventud Antoniana, no estará el polifuncional Leandro Vera, en tanto que regresan entre los convocados Santiago Chamorro y Ángel Piz.

Mientras que no viajarán hasta Misiones y fueron parte del banco de relevos contra los salteños: Marcos Fissore, Esteban Orfano e Ignacio Colombini.

Regresa Álvarez

La realidad de Crucero del Norte es muy similar a la Boca Unidos. Está último en la zona 4, lleva 9 fechas sin triunfos y después de la caída como visitante frente a San Martín de Formosa 5 a 1 se quedó sin entrenador.

Sergio Arias presentó la renuncia y asumió de manera interina Adrián Álvarez, quien ya tuvo un paso por el club misionero en 2022.

Programación

El programa de partidos correspondiente a la fecha 18 de la zona 4 es el siguiente:

Sábado 12

15.00 Crucero del Norte vs. Boca Unidos (Nelson Bejas).

Domingo 13

15.30 Sarmiento de Resistencia vs. San Martín de Formosa (Mariano Agli).

15.30 Sol de América vs. Sarmiento de La Banda (Guillermo González).

16.00 Juventud Antoniana vs. Mitre de Posadas (Juan Nebbietti).

Libre: Atlético Rafaela.

Cumplidas 17 fechas, las posiciones del grupo son: Sarmiento de La Banda 31 puntos, San Martín 30, Atlético Rafaela 26, Mitre 21, Juventud Antoniana 20, Sol de América 19, Sarmiento de Resistencia 17, Boca Unidos 11 y Crucero del Norte 9.