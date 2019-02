Educación espera llegar a un acuerdo con docentes

La ministra de Educación, Susana Benítez, manifestó la necesidad de llegar a un acuerdo con los gremios docentes. Si bien la próxima mesa de gestión está prevista para el jueves, no se descarta la posibilidad de anticipar el encuentro, en caso de que así lo pidiesen los representantes sindicales.

La titular de la cartera educativa expresó su anhelo de “firmar un acuerdo en las próximas horas”. Ahora, los sindicatos docentes analizan la propuesta del Gobierno, y avanzan en una contrapropuesta, según informaron a El Litoral desde el sector gremial. Varios consultaron a las bases para ver cómo impacta la oferta de recomposición.

Por su parte, Benítez recordó ayer que “los gremios pidieron teléfonos abiertos” con los funcionarios provinciales. Las reuniones se realizan con representantes de Educación y de Hacienda y Finanzas.

Además, la ministra al ser consultada sobre la posibilidad de anticipar la reunión prevista para este jueves a las 9.30, señaló: “Si solicitan, no hay problemas. Pasamos a cuarto intermedio por la necesidad de los gremios de consultar a las bases, pero estamos abiertos al diálogo”.

De las reuniones participan Acdp, Amet, MUD, UDA y Sadop. Unicamente Suteco no integra la mesa de gestión. “No forma parte de la mesa de negociación y esta se sostiene con los representantes que tienen buenos criterios y voluntades de llegar a un acuerdo por el bien de los docentes”, expresó Benítez a Sudamericana.

Suteco, en tanto, se declaró en estado de alerta y movilización por falta de paritarias nacionales y a nivel local, reclama salarios por encima de la inflación, y mesa paritaria con la totalidad de los representantes sindicales.