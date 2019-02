Emergencia: finaliza la recepción de documentos y alistan plan provincial

Hasta mañana, los productores que sufrieron pérdidas por las inundaciones de enero podrán presentar, ante el Ministerio de Producción y sus delegaciones en el interior, las declaraciones juradas que, luego de la evaluación que el Gobierno efectúa, podrán recibir las certificaciones que les permitirá acceder a las herramientas paliativas.

En paralelo, se articulan las medidas de asistencia y alternativas disponibles desde los gobiernos nacional y provincial.

En este contexto, el ministro de Producción de la Provincia, Jorge Vara, recordó en diálogo con El Litoral que “este viernes (por hoy) se está cerrando la recepción de declaraciones juradas. Hasta ahora recibimos aproximadamente 2 mil”, expresó y agregó que “entregamos muy pocas certificaciones y la semana que viene avanzaremos con eso, por supuesto, una vez que se hagan todas las evaluaciones correspondientes, verificando si hubo pérdidas o no”. Además, reiteró su preocupación en cuanto a que “no tenemos claro el apoyo de Nación en cuanto al Fondo Nacional de Emergencia creado por ley, porque es una norma de 2009, que disponía $500 millones para todo tipo de pérdidas, y es una cifra totalmente desactualizada”.

Reunión y plan

Frente a lo anterior, Vara manifestó que “hoy (ayer) hubo una reunión regional del Banco Nación a la que asistió una funcionaria nuestra y se anunció el lanzamiento oficial de la línea especial de emergencia y una comisión que acompañará las opciones de financiamiento”. También, indicó que “como ya me habían informado en Agroindustria, se van a priorizar los subsidios de tasa del banco, para la reconstrucción de capital productivo”.

Otra de las opciones que brinda la Nación, ratificó Vara, es “que Afip no hará las retenciones en las operaciones a quienes tienen certificado (de emergencia). Pero esto es algo más para medianos y grandes productores”, sostuvo y enfatizó en que “nosotros tenemos que atender sobre todo a una franja, que es la de los pequeños productores”.

Aclaró que “en ganadería prácticamente no hubo emergencias, ya que no se alcanzó a lo previsto por la ley, un 50% de pérdidas”, ya que explicó que “el desarrollo del fenómeno fue corto, las lluvias fueron intensas entre el 8 y el 18 aproximadamente de enero y, luego, afortunadamente no continuaron como estaba pronosticado”. Por otro lado, anticipó que “estamos esperando cerrar la recepción de declaraciones juradas para presentar la semana que viene al Gobernador un programa para apuntar a pequeños productores”.

Sobre este segmento de afectados, el ministro indicó que “calculamos que son cerca de 700 y principalmente productores de mandioca, y, en menor cantidad, algunos de zapallo, sandía y melón”. Añadió que estos se ubican “sobre todo en el norte, en los departamentos de San Luis del Palmar, General Paz, Berón de Astrada, San Miguel y Empedrado”.

A la vez, puntualizó que “también hubo daños en la producción de tabaco, pero para este sector está el FET (Fondo Especial del Tabaco); eso lo van gestionando a través de la mesa integrada por el IPT, la cooperativa, la cámara y en la que también tenemos un representante. Pero esto está encaminado”, destacó.