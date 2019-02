Senado: nuevas autoridades y denuncia de Cristina Kirchner

El Senado reeligió ayer a Federico Pinedo como presidente provisional, a Omar Perotti como vicepresidente y a María Inés Pilatti Vergara como vicepresidenta segunda, mientras que dejó vacante el cargo de vicepresidente primero al que renunció el senador radical Juan Carlos Marino, denunciado por abuso sexual. La sesión preparatoria sirvió como escenario para una denuncia de persecución judicial por parte de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La ex mandataria dijo estar perseguida por “una trama judicial para dejar afuera a los dirigentes de la oposición en serio”. Lo hizo al presentar una cuestión de privilegio contra la Corte Suprema durante la sesión.

“Esta ex presidenta ni siquiera tiene los derechos y las garantías que tiene cualquier ciudadano común en este país”, sostuvo la senadora y dijo que los allanamientos a sus domicilios, autorizados por el propio Senado, “fueron violatorios no sólo de lo dispuesto por este cuerpo, sino que fueron violatorios de los procedimiento para cualquier ciudadano”.