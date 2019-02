La “Casa de Tarzán”, vestigio de la época más glamorosa de Acapulco

n Durante más de un siglo, Acapulco, en el sureño estado de Guerrero en México se ha caracterizado por su impresionante vida nocturna, además de ser partícipe de decenas de películas de la nación azteca e internacionales que lo pusieron como el destino turístico favorito de actores y políticos.

El clima tropical era el complemento perfecto para disfrutar de sus playas doradas, enamorando a cada uno de los visitantes con las impresionantes puestas de sol.

Este encanto sin embargo ha ido disminuyendo a causa de una al parecer imparable ola de violencia que cada año tiene a Acapulco disputando los primeros lugares entre las ciudades con más homicidios en México. En épocas de recuerdos más gratos, el actor Peter Johann Weissmüller, mejor conocido como Johnny Weissmüller, quedó impresionado con cada uno de los rincones del lugar luego de ser filmada en el puerto la película de “Tarzán y las Sirenas”, en 1948.

Principalmente quedó prendado del hotel “Los Flamingos”, convirtiéndose este “maravilloso paraíso” en su casa, comentó Juan, trabajador y guía del sitio.

Weissmüller y el también actor John Wayne se hicieron propietarios del hotel y decidieron crear 36 habitaciones más que lo convirtieron en el escondite de la “Pandilla de Hollywood” durante el periodo 1950-1984, albergando a figuras como Cary Grant, Fred McMurray, Red Skelton, Rex Allen, Bo Roos, Errol Flynn y Richard Widmark.

A pesar de que Weissmüller era un buen anfitrión, el ruido que provocaban las fiestas que no tenían fin se escuchaban en su habitación, la cual se encontraba a un lado del bar donde se llevaban a cabo, por lo que decidió construir una casa para él dentro del complejo, alejada del ruido.

La emblemática Casa Redonda

Conocida como la “Casa de Tarzán” o “Casa Redonda”, está diseñada como se observan las chozas en la cinta “Tarzán de los monos”, con un perímetro circular, luego de que “los nativos de Africa le dijeran que de esta manera los espíritus malignos no entrarían a su hogar, al no contar con esquinas”, explica Juan.

Por dentro hay dos recámaras con baño y una estancia, en la entrada un arbusto con la cara de su mejor amiga, Cheetah, la chimpancé que fue su compañera de grabación durante la saga de Tarzán, y el mirador tiene la forma de una mandíbula de cocodrilo, simulando los dientes con piedras picadas.

Veintiún años aproximadamente (1963-1984) fueron los que Weissmüller vivió en la “Casa Redonda” junto con su quinta y última esposa, Maria Brock Mandell Bauman, hasta que tuvo que ser aislado de todas las personas que lo rodeaban ya que presentaba ataques de enojo cada vez que lo visitaban.

Antes de fallecer le dijo a su esposa: “El día que yo muera no deseo regresar a Estados Unidos, porque Acapulco es mi paraíso”, cuenta Juan. Días después moriría de un infarto fulminante. Los restos del intérprete de Tarzán fueron sepultados en el panteón Valle de la Luz a las afueras de Acapulco, donde se le hizo un monumento para recordarlo como el principal promotor del puerto en Hollywood.

Luego de su muerte, el hotel fue vendido por sus hijos. En la actualidad, la “Casa Redonda” es un museo y también forma parte de la renta del hotel, y con capacidad de albergar a seis personas.

ATRACTIVOS

La Quebrada

Uno de los atractivos más populares de Acapulco es la sensacional Quebrada, famoso lugar desde donde se pueden apreciar a los clavadistas lanzarse de una altura de 40 metros hacia las olas del Pacífico en una fosa de aproximadamente 3 metros de hondo. Desde 1934 este ha sido uno de los atractivos más importantes en México. Diariamente ofrecen 5 shows, de los cuales incluyen cuatro eventos nocturnos en los que los actores son clavadistas con antorchas – esto es un espectáculo inolvidable. La mejor vista de este show la ofrece el centro nocturno La Perla que se encuentra ubicado al pie de la montaña de El Mirador Acapulco. Debe pagarse una cuota de entrada.

Cualquiera que ha visto a los clavadistas lanzarse hacia el océano se preguntarán que tan difícil es esto. “El tiempo es clave. Le toma a la corriente tres segundos en llegar, solo cinco segundos de corriente de oleaje alto, dos segundos de margen de error”. Meditar y rezar también son parte de la rutina. Si el clavadista empieza su carrera a los 17 y la termina a los 45 años de edad, se lanzará 15,560 veces de La Quebrada durante este lapso.

Sin importar qué tanta práctica o experiencia tenga el clavadista, a cada clavado le antecede el miedo. Muchos clavadistas han tenido accidentes, la mayoría causados por el fuerte impacto al hacer contacto con el agua, sin embargo, hasta ahora, no se ha reportado ninguna muerte. Cabe mencionar en la zona de la Quebrada al teatro al aire libre Sinfonía del Mar donde se pueden presenciar espectaculares puestas de sol y el nuevo corredor turístico que termina en la playa La Angosta.

Museo Histórico Fuerte de San Diego

Construido a principios del siglo XVII para defender de los piratas a los navíos cargados de mercancías provenientes de Asia en esa época. El deterioro provocado por un terremoto obligó a su reconstrucción en 1778, siguiendo el trazo de la antigua fortaleza. Actualmente ha sido acondicionada para albergar al Museo Histórico de Acapulco, cuenta con diez salas de exhibición que muestran la historia de México y Acapulco, así como la importancia de esta fortaleza en distintas etapas de la independencia.