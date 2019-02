Maduro insistió en su rechazo a convocar nuevas elecciones presidenciales

"El problema es en la oposición, no en unas elecciones más. Hemos hecho 25 elecciones en 20 años. En los últimos 18 meses hemos hecho seis elecciones. Las elecciones (presidenciales) en 2018 se adelantaron por la propuesta de la oposición", dijo Maduro en entrevista con el canal Russia Today (RT).



Maduro, en un extenso reportaje, llamó a "detener la locura de Donald Trump" y dijo que "en Venezuela no va a haber guerra, ni intervención militar". "Eso no quiere decir que no nos preparemos para defender nuestra tierra, que es sagrada. Yo aprovecho cada medio de comunicación para pedir al mundo entero que salga en paz a denunciar y detener la locura de Donald Trump", indicó, según reprodujo la agencia de noticias ANSA.



Al ser consultado por las palabras del asesor de seguridad estadounidense John Bolton, quien le sugirió renunciar y que tenga "una jubilación agradable y tranquila en una playa bonita", el mandatario dijo que le gustaría retirarse cuando cumpla 90 años, en compañía de sus "nietos, nietas y bisnietos".

En otra parte de la entrevista, Maduro dijo que "no me importa cómo voy a pasar a la historia. No voy a pasar como un traidor, como un débil, como un hombre que le dio la espalda a sus compromisos históricos, a su pueblo", señaló. Y añadió: "Pido a Dios que nuestro país no llegue a una invasión norteamericana".



Según Maduro, los países europeos y el Grupo de Lima cometieron "un error diplomático" al reconocer como presidente interino al jefe de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) Juan Guaidó, "siguiendo órdenes de Estados Unidos", y al "dar un ultimátum al gobierno electo".