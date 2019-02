Bronca de Mayor por la distracción del final frente a San Jorge

Boca Unidos no supo cerrar el partido y terminó cediendo dos puntos de oro como local frente a San Jorge, que incluso pudo haber sido mucho peor, en el inicio del octogonal de la zona B de la segunda fase del Torneo Federal A.

Al finalizar el partido, el técnico Carlos Mayor habló en rueda de prensa con los medios presentes en el estadio del barrio 17 de Agosto.

“Fue un partido durísimo, sabíamos que iba a ser así, difícil, porque lo conocemos al equipo. Creo que en el primer tiempo fue parejo, pero las mejores situaciones las tuvimos nosotros, aunque no muchas, y en el segundo tiempo los primeros diez o quince minutos no arrancamos bien, pero después nos acomodamos con los cambios, generamos situaciones, creo que con el gol estábamos bien”, analizó Mayor.

El conductor técnico de Boca Unidos no pudo ocultar su fastidio por la forma en que se le escapó de la mano el triunfo. “Lo habíamos trabajado, sabíamos de las aperturas de juego para Tapia, y la verdad que nos costó dos puntos, así que con mucha bronca”.

Es que el gol del Expreso Verde llegó a los 44 minutos del segundo tiempo. Y por si fuera poco, tres minutos después, si no fuera por Alejandro Medina, el equipo aurirrojo podía haberse retirado con derrota.

“Ellos tienen muy aceitada ese tipo de jugadas, al punto tal que los goles que hicieron llegan de la misma forma. Cuevas-Tapia, Tapia-Cuevas, y así vino el empate. Estoy con mucha bronca porque lo habíamos trabajado, lo sabíamos, y se perdieron dos puntos que para nosotros son muy importantes”, subrayó.

Mayor indicó “que no hay que distraerse, hay que estar atentos”, y consideró que “esto seguramente nos va a servir de experiencia para lo que se viene”.

Consultado si le gustó el funcionamiento, el técnico dijo: “Estoy conforme con el rendimiento del equipo, pero caliente por los dos puntos que se perdieron”, insistió.

Boca Unidos deberá ir ahora a Mendoza, donde el domingo lo espera Deportivo Maipú, para buscar recuperar las unidades que se dejaron en el camino en Corrientes. “Nosotros tenemos nuestra forma de jugar en todos lados, pero estos dos puntos son una lástima, porque ya los teníamos adentro”, continuó lamentándose Mayor.

Los refuerzos

Después de 8 años, el delantero Antonio Medina regresó al equipo. El chaqueño ingresó en la formación titular, y fue reemplazado cerca del final del juego por Fabrizio Palma.

“Hizo un partido de menor a mayor. Me parece que en el primer tiempo participó menos y en el segundo lo hizo un poco más”, opinó Mayor.

El técnico señaló que hay que tener en cuenta que “hace mucho que no jugaba oficialmente, pero es un jugador de otro nivel que nos va a dar un salto de calidad, así que me parece que es un aporte importante al equipo”.

También fue consultado acerca de la segunda incorporación de su equipo para esta parte final del Torneo Federal A.

Federico “Crivelli es un arquero de experiencia, que sabe de esto, de los torneos de ascensos, así que es una linda competencia para Alejandro (Medina), así que también estoy contento por lo que pueda aportar”, valoró finalmente el técnico del equipo correntino.