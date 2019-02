Libres: aunque con cambios, por unanimidad aprobaron pedidos de informes al Municipio

En el Concejo Deliberante de Paso de los Libres se realizó ayer la primera sesión extraordinaria del presente año. De los nueve proyectos tratados, varios eran pedidos de informes para el Ejecutivo Municipal que, con algunas modificaciones solicitadas por ediles del bloque del oficialismo, se aprobaron. Las respuestas deberán ser remitidas, según el caso, en 72 horas, 5 o 10 días.

Sobre los temas tratados, el presidente del cuerpo deliberativo, Wilfredo Collinet, contó a El Litoral que el primero fue el referido al impacto de la inundación como así también las medidas adoptadas por el Municipio.

En este contexto, hubo intercambio de opiniones entre ediles del oficialismo y la oposición.

Desde la bancada que pertenece el espacio político de la Intendencia, destacaron las tareas realizadas y señalaron que la coordinación de las mismas estuvo a cargo del Comité de Crisis.

Mientras que concejales de la oposición realizaron varias objeciones, entre ellas, que ese equipo se conformó dos días después de las abundantes lluvias y que la Comuna apelaba a la solidaridad de la población, “cuando en realidad existen recursos ya contemplados en el presupuesto”, indicaron.

A su vez, plantearon que “el Municipio plantea que el nivel de daños en la ciudad es de un 80%, pero nos parece que no es tan así. No fue de semejante magnitud”.

Pero más allá de los puntos de vista de cada uno de los sectores, por unanimidad, acordaron pedir el informe al Ejecutivo pero modificando el plazo fijado originalmente. Por lo que, la Jefatura municipal tiene 10 días de corrido para informar al Concejo cuántas familias fueron damnificadas, cuál o cuáles fueron los centros de evacuados habilitados y precisiones sobre los daños registrados en la infraestructura urbana.

Otro de los pedidos de informes que fue aprobado por unanimidad fue sobre la decisión del Ejecutivo de delegar en las comparsas la organización del carnaval.

“El Municipio ya les otorgó $6 millones a las comparsas. Dinero que de acuerdo a la normativa vigente, recuperaría, al menos una parte, con lo que se recaudaba durante el desarrollo del espectáculo. Pero al ceder la organización, significa que no recuperará absolutamente nada. Y lo que más llama la atención es el apuro en desligarse de la organización, cuando hay un área (Dirección) que crearon para eso, y por supuesto, recursos asignados”, expresó Collinet.

Rendiciones

Otro par de proyectos de comunicación aprobados durante la sesión extraordinaria son los referentes a la publicación mensual de los balances y la remisión de las resoluciones emitidas el año pasado.

Con respecto al primero, el presidente del legislativo comentó que “al Concejo sólo ingresaron las rendiciones del primer trimestre del 2018 y si bien aún tiene tiempo para presentar los balances, el problema es que incumple con una ordenanza que fija que todos los meses debe exhibir las rendiciones mensuales en un transparente que está en el edificio municipal”.

Mientras que sobre el segundo ítems, indicó que “recibimos las resoluciones hasta el 31 de enero del 2018, después las siguientes corresponden por ejemplo a mayo, junio. Desconocemos qué firmó en los meses anteriores”.

Convenio

Personal del área de Alumbrado Público de la Municipalidad colaboró en tareas de reacondicionamiento del sistema lumínico en el puente internacional y la ruta nacional 117. De acuerdo a lo informado por la Comuna, esto fue parte de un trabajo “mancomunado con Vialidad Nacional, a través de la empresa Caminos Río Uruguay”.

Pero desde la oposición argumentaron que esos trabajos deben ser ejecutados por la concesionaria. “Caso contrario, debería existir algún tipo de convenio con el Municipio, por eso se le pide que informe cuál es la situación”, afirmaron.

En este proyecto de pedidos de informes, a diferencia de otros, el bloque del oficialismo se abstuvo de votar. No obstante, el requerimiento fue aprobado por mayoría.

Recursos y residuos

También se aprobó por unanimidad un pedido de informes sobre el estado de las cuentas bancarias del Municipio. Aunque el texto original del requerimiento, por pedido del oficialismo, fue modificado.

La oposición planteaba solicitar esos datos a las entidades bancarias y quienes responden al frente gobernante, proponían que directamente el pedido se remitiera al Ejecutivo Municipal. Finalmente, la solicitud de informes fue aprobada con dos destinatarios: los bancos y la Intendencia.

Asimismo, con el aval de todos los ediles que participaron de la sesión, fue fijado que en un plazo de 72 horas, el Municipio deberá informar cuántas personas trabajan en el sector de recolección de residuos, cómo se realiza la venta de cartón y plásticos y la separación de los residuos, en especial, los desechos patológicos.