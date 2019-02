Turquía acusa a las potencias europeas de querer derribar a Maduro

"¿Es Venezuela un estado vuestro? ¿Cómo se le puede decir a una persona elegida que debe irse? ¿Cómo pueden decir que no es elegido si es presidente?", dijo Erdogan en un encuentro con su partido, el islamista AKP, retransmitido por la emisora CNNTürk.

"¿Tan demócratas son ustedes en la UE? Siempre hablan de democracia, de votos, de procesos electorales y luego derriban a un gobierno" apuntó.

Acto seguido Erdogan criticó a las "estructuras imperialistas", en una alusión indirecta a Estados Unidos, cuyo gobierno fue el primero en apoyar a Guaidó.

"No aceptamos un mundo en el que los fuertes tengan la razón, si no un mundo en el que los que tienen la razón sean los fuertes. Estamos en contra de las estructuras imperialistas", declaró según informó la agencia de noticias EFE.

Turquía reafirma así su posición en contra de Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (el Parlamento venezolano), y a favor de Nicolás Maduro, postura compartida con países como Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán o Serbia.

En cambio, Washington y una mayoría de capitales de la UE y latinoamericanas apoyan al político opositor de 35 años, al no haber reconocido como válidas las pasadas elecciones presidenciales y, por lo tanto, el segundo mandato de Maduro, iniciado hace dos semanas.

Turquía es un importante abastecedor de alimentos y otros bienes para Venezuela, y además empezó a refinar y certificar oro venezolano.