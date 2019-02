Planifican refacciones en escuelas afectadas por la inundación en diferentes poblaciones

Las abundantes precipitaciones registradas durante el mes pasado, provocaron inundaciones en diferentes poblaciones del interior. Y los establecimientos escolares no estuvieron ajenos a esa problemática. En algunos casos, el agua ingresó al interior de sus instalaciones, mientras que otras se convirtieron en albergues para familias afectadas. En cualquiera de los casos, se hace necesaria la realización de algunos trabajos de reparación, tareas que está planificando el área de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Provincia.

Si bien en la actualidad se están ejecutando múltiples edificaciones escolares, las inclemencias del tiempo obligaron a incorporar a otros establecimientos educativos en un plan de obras de emergencia.

Al ser consultado por El Litoral, el director de Infraestructura Escolar Emilio Breard, comentó que están concluyendo con un relevamiento destinado a determinar cuáles son los trabajos más urgentes en aquellos colegios que -de una u otra forma- fueron afectados por la inundación.

Sobre esto indicó que “por ejemplo en la jurisdicción de Pueblo Libertador tenemos que ejecutar trabajos en cinco establecimientos escolares”. Pero en estos casos, previamente las instalaciones deben estar libres.

Una cuestión no menor considerando que en los edificios escolares aún hay familias que fueron evacuadas semanas atrás.

En este sentido, el intendente de la localidad, Arnaldo Arce, expresó ayer a El Litoral que “si bien el agua está retrocediendo, los pobladores siguen especialmente en las escuelas porque aún hay mucho barro en los alrededores de sus viviendas. Todavía no están dadas las condiciones”.

Pero a las citadas instituciones educativas, también se suman otras: “Una escuela en El Malezal, dos en Perugorría (Nº 880 y Nº 39) y la Escuela Normal de Paso de los Libres”, precisó Breard.

Si bien en cada una se requiere de arreglos específicos, “en general se hará hincapié en acondicionar los sanitarios, las cubiertas, las canaletas y las instalaciones eléctricas”, destacó el titular del área de Infraestructura Escolar.

Incendio

Por otra parte, Breard comentó que ayer fue un equipo del Ministerio a realizar un relevamiento del estado de la Escuela Nº 556 del paraje Arroyo Méndez que -según a las primeras averiguaciones policiales- habría sido incendiada de manera intencional.

“De acuerdo a lo que me expresaron lamentablemente se perdió todo. En ese caso, se tendría que construir una escuela nueva”, afirmó el funcionario. Tras lo cual comentó que allí la comunidad educativa está integrada por un docente y nueve niños que cursan el nivel primario.

Teniendo en cuenta que los alumnos no son muchos, hasta tanto se construya otra aula, “se alquilaría una casa que está cercana y que tendría el espacio suficiente para el dictado de clases”, concluyó Breard.