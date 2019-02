Imputaron a dos personas por niño ahogado en pileta

Un nene de seis años murió ahogado en la pileta de natación de la colonia de vacaciones de un instituto privado de La Plata. Quienes estaban a su cuidado notaron que no estaba cuando sirvieron la merienda. Minutos después, encontraron su cuerpo en la pileta. La fiscal del caso imputó al guardavidas y a una auxiliar. Había cinco adultos en ese momento con los chicos.

Según dijeron a Clarín fuentes oficiales, Lucas Liyn estaba en el complejo del Colegio Lincoln platense, uno de los más tradicionales dentro del esquema de establecimientos no estatales. El predio está situado en la zona de Hernández, al noroeste del centro de la capital provincial.

Cuando los profesores hicieron el recuento para ofrecerles la merienda, entre las 15.30 y 15.45, constataron que faltaba Lucas. De inmediato, uno de los encargados del grupo de nenes de 3 a 6 años corrió hasta la pileta cubierta y encontró al nene en el agua. La Justicia investiga por qué el guardavidas no notó esta situación. En el grupo de Lucas eran 17 nenes. La parte más profunda de la pileta tiene 3 metros. El argumento de la defensa es que a esa hora de la tarde hay una caída del sol que provoca un reflejo en la superficie del agua que dificultó haber visto al chico. La fiscal, Cecilia Corbier, volvió ayer a la tarde a la misma hora a la pileta para ver si el efecto del sol a través de los ventanales puede provocar esto.

Fernando Bdair, abogado de la familia, también apuntó al colegio. "Creemos que hubo negligencia", sostuvo, en diálogo con TN. "Ellos expresan que están en regla, que la colonia está habilitada. Veremos. Vamos a ver si existió abandono de persona, si hubo homicidio. Lo que está claro es que el colegio tiene una responsabilidad", agregó.

Los encargados llamaron al Same y a la compañía de emergencias contratada por la institución. Lucas estaba muerto.