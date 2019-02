Rusia espera una propuesta de Estados Unidos por un nuevo tratado de misiles

Rusia espera con "interés" propuestas concretas de Estados Unidos sobre la posibilidad de un nuevo tratado de eliminación de misiles de mediano y corto alcance, afirmó hoy el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Riabkov.

"Con interés vamos a esperar la concreción de esta propuesta", dijo en rueda de prensa Riabkov.

El vicecanciller se refirió así a declaraciones del presidente Donald Trump, que abrió el martes, en su discurso sobre el Estado de la Unión, la puerta a negociar un nuevo acuerdo nuclear con Rusia que incluya a Moscú, China y otros países, tras la salida de Washington del Tratado de Desarme Nuclear (INF).

El viceministro ruso subrayó que en cualquier caso las conversaciones multilaterales sobre este asunto deben comenzar con la definición del alcance y el marco del futuro acuerdo.

"Hasta que no concretemos la sustancia del futuro acuerdo, por lo menos debemos definir el marco: qué es objeto de este y qué queda fuera", explicó.

Insistió en que Rusia espera que Estados Unidos concrete su propuesta, que está dispuesta a estudiar con interés, y añadió que él confía que esto se hará en "clave positiva", citó la agencia de noticias EFE.

"Pero de momento no vemos nada, salvo propuestas de firmar ese acuerdo en una bella habitación, algo que, desde luego, saludamos", dijo el viceministro.

Recordó que Moscú propuso en numerosas ocasiones darle al INF "un carácter más amplio, multilateral e, idealmente, universal", iniciativa que fue entonces apoyada por Estados Unido.

Riabkov destacó que Rusia y Estados Unidos, en el contexto del abandono del INF por Washington, deben "arremangarse" y trabajar más activamente en la prolongación del Tratado de reducción de armas estratégicas (Start).

"Tengo la impresión de que casi no queda tiempo", dijo, al recordar que en los dos años que restan para que expire el tratado habrá solo cuatro rondas de negociaciones.

Criticó la ligereza del enfoque de Estados Unidos sobre este problema, circunstancia que -dijo- le hace "sospechar" que en Washington "preparan el terreno" para no solucionarlo y "dejar que el tratado expire el 5 de febrero de 2021".