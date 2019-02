Bonadio sobreseyó a Camau Espínola y Nancy Sand

El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer a 92 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública, a través de un programa de tratamiento de residuos urbanos.

Entre los procesados se encuentran los ex jefes comunales de Monte Caseros, Eduardo Galantini; Curuzú Cuatiá, Ernesto Domínguez; y Paso de la Patria Hermes Armando Bordón (ver más en sección Interior). Además, fueron sobreseídos Carlos “Camau” Espínola y Nancy Sand, quienes fueron titulares del Ejecutivo municipal en la Capital y Bella Vista, respectivamente.

La causa investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades llevaran adelante tratamientos de residuos sólidos urbanos, es decir, la basura que se genera en cada casa.

En la causa ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, así como otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo.