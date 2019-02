El Congreso se renueva bajo la ley de Género, pero igual no se alcanzará 50 % de mujeres

Las elecciones del 27 de octubre para renovar parcialmente ambas cámaras del Congreso y parlamentarios del Mercosur presentarán por primera vez la aplicación de la ley de Paridad de Género, lo que significa que las listas legislativas deberán tener un 50 por ciento de candidatas mujeres de forma intercalada y sucesiva, aunque la novedad es que ello no implicará que este año necesariamente se alcance esa equidad.



La ley es obligatoria para todos los partidos políticos, a partir de las elecciones de este año, pero especialistas en materia electoral consultados por Télam advirtieron que no logrará aún la equidad de género exacta - es decir 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres en el Congreso.



Cuando se aplicó la ley de cupo votada en 1991 que obligó a tener un 30 por ciento de mujeres en las listas se tardaron varios años hasta alcanzar ese porcentaje de mujeres y hoy ya se ha superado.



La ley de paridad de género no está reglamentada aún, pero fuentes del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda -a cargo del proceso electoral- dijeron a Télam que "es inminente" y aclararon que "si bien la esencia es la misma, se la reglamentará para hacer énfasis en determinadas cuestiones que quizá la ley no lo hace".