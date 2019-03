10 de marzo

Por Juan Carlos Raffo

Corría el año 1602... y se establecía la primera escuela en Corrientes. Habían transcurrido 14 años de la fundación de la ciudad y el entonces Teniente de Gobernador Diego Martínez de Irala, por acuerdo del Cabildo, designa maestro de escuela a Ambrosio de Acosta, determinándose simultáneamente la creación de la primera casa de estudios.

Este educador, el primer criollo en dictar clase en esta parte de América, recibiría según la designación, un peso plata por cada niño que enseñara a leer, escribir, contar e inculcar la doctrina cristiana. Las primeras clases las dictó en el corredor de la iglesia Matríz.

Ambrosio de Acosta se supone que nació en el fuerte Sancti Spírutu, hijo del conocido lenguaraz Gonzalo de Acosta, quien participó en las primeras expediciones. Estudió en Asunción y en su carácter de hijo de europeo concurría a la escuela fundada por Hernandarias. Estuvo con Juan de Torres de Vera y Aragón el día 3 de abril de 1588 cuando fundó la ciudad de Corrientes.

Era de Santa Fe y además laico, en tiempos en que todos los educadores eran españoles y además religiosos. Tenía un buen pasar económico. En 1580 había sido uno de los primeros pobladores de Buenos Aires al lado de Juan de Garay, lo que lo hizo acreedor a parcelas de tierra y ocho años más tarde estuvo en la fundación de Corrientes al lado de Torres de Vera y Aragón, recibiendo también en esa oportunidad tierras y encomienda, es decir, la mano de obra indígena que necesitaba para el trabajo. También se desempeñó como Escribano Público en Corrientes y Regidor en el Cabildo.

Lo que si se conoce es que los estudiantes eran niños varones blancos, ya que no podían asistir a clase negros, indios, mestizos o mujeres, todos ellos considerados seres inferiores. No existían planes de estudio sólo se enseñaba a contar, leer y escribir. Si bien la educación era pública no era gratuita. Cada uno de los rubros de la enseñanza tenía su arancel establecido.