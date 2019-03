Boca cambió a tiempo, revirtió su imagen y estuvo cerca de ganar

Rubén Poletti

rpoletti@ellitoral.com.ar

Boca Unidos igualó 1 a 1 con Estudiantes de Río Cuarto, en un partido de alternativas cambiantes disputado anoche por la sexta fecha, penúltima del octogonal B del torneo Federal A. El resultado condenó al equipo aurirrojo a jugar todas sus fichas en la Reválida por el segundo ascenso, mientras que la “crema” aseguró su clasificación al Pentagonal Final que determinará el campeón y primer ascendido del certamen.

El primer tiempo comenzó chato y aburrido, con los equipos que buscaron acomodarse en la cancha estudiando al rival, y mostrando más imprecisiones que aciertos.

A medida que pasaron los minutos, la visita comenzó a mostrar su mejor versión, esa que lo trajo a Corrientes como líder indiscutido e invicto del grupo. Comenzaron a entrar en escena Gómez, Cainelli, Ceresole y Sepúlveda, un delantero rápido y escurridizo que casi siempre se ingenió para recibir solo.

En tanto que el local fue un cúmulo de voluntades que mostró mucha entrega, aunque exhibió escaso fútbol. No generó, porque su principal motor, Fabro estuvo bien tomado por Oviedo, en su nueva versión de sacrificado mediocampista de recuperación, y por lo tanto las chances de que Núñez y Ledesma reciban una pelota clara fue casi nula.

No obstante, lo más preocupante que exhibió el Aurirrojo fue una gran fragilidad defensiva, con muchos desajustes, tanto por los laterales como por la zona central.

Paulatinamente los hombres vestidos de celeste comenzaron a pisar con peligro el área correntina, pero fallaron en la puntada final. Sin embargo, el gol estaba al caer, y llegó luego de un desborde de Sepúlveda, que jugó “cortita”, prácticamente de memoria, para el ingreso a toda velocidad de Cainelli, quien definió de gran forma contra el palo más lejano de Medina.

Boca Unidos acusó el impacto, se desordenó aún más, y por poco lo aprovecha Sepúlveda para aumentar, cuando esta vez recibió solo por la izquierda, y ante la salida de Medina la picó, pero el remate careció de fuerza, y permitió el despeje de Mbombaj, que salvó a su equipo. En este lapso, las pocas aproximaciones del Aurirrojo fueron un centro de Mbombaj que por poco sorprende a Mancinelli, ya que la pelota fue hacia el arco, y una combinación entre Núñez y Fabro, cuyo centro encontró a Ledesma ingresando por el otro sector, pero en posición prohibida.

Al inicio de la segunda mitad, pareció que seguiría todo igual. La “crema” volvió a presentarse con peligro cuando Ceresole dejó a su marca atrás y ensayó un remate que desvió Medina.

A partir de ese momento, Boca Unidos tomó mejor las marcas, tuvo más tenencia de pelota, creciendo también en volumen de juego. El ingreso de Ríos en lugar de un intrascendente Palma le cambió la cara al ataque correntino.

El gol no tardó en aparecer. Mbombaj recibió una pelota por la izquierda y cambió de frente, Ríos con una gran repentización habilitó de primera para Fabro, que se acomodó y sacó el derechazo que batió a Mancinelli para establecer el empate.

Un minuto después por poco llega el segundo del local. Ríos bajó una pelota de aire como con un guante, enganchó para desairar a su marcador y ensayó un remate a colocar de zurda que pasó a centímetros de la base del palo derecho, cuando Mancinelli estaba vencido.

Todas las dudas que Boca Unidos tuvo en defensa en el primer tiempo se las trasladó a Estudiantes, que hacía agua por todos lados. En una jugada muy controvertida, Ríos fue a disputar una pelota con Suárez, el defensor rechazó, dando la pelota en el chaqueño, que se llevó el balón, y metió el pase atrás para que Fabro marque el gol. El árbitro González convalidó la conquista, pero luego fue a consultar con el asistente López, y a instancia de este invalidó la acción por supuesta mano del delantero local.

El abrumador dominio del equipo aurirrojo hizo que Vázquez haga ingresar a Formica por Ceresole, resignando posibilidades en ataque para reforzar la defensa con una línea de cinco hombres prácticamente.

Siguió mejor Boca Unidos, que se codeó con el gol tres veces en un minuto. Un tiro libre de Fabro pasó a centímetros del vertical derecho. Luego llegaron tres chances más, con un tiro de Fabro que superó al arquero y devolvió el travesaño, la pelota derivó en Ríos, cuyo remate volvió a dar en el horizontal, y luego del rebote el “diez” metió un centro que el delantero chaqueño alcanzó a cabecear por encima del travesaño.

Ya con Medina en lugar de Ledesma y de Niz por Mbombaj, los dirigidos por Mayor no se resignaron a buscar el triunfo. Lo más cerca que estuvo fue en un nuevo centro desde la izquierda de Fabro, y que Ríos volvió a ganarle en el salto a los defensores locales para cabecear de pique al suelo, atrapando el balón Mancinelli.

Ya cerca del final, Estudiantes enhebró un contraataque que tomó mal parado al local, decididamente volcada en ataque. Sepúlveda dejó atrás a Ricardone y encaró hacia el centro, habilitando por la izquierda al ingresado Ferreira (entró por Gómez), y el derechazo del delantero exigió a Medina, quien envió la pelota al tiro de esquina.

Los cinco minutos agregados encontraron a Boca Unidos atacando en busca del triunfo ante un rival que cuidó como nunca el empate para asegurarse la clasificación al Pentagonal Final que determinará el campeón y primer ascenso a la B Nacional.

Si bien la chance cierta de clasificar prácticamente murió en la derrota en Resistencia ante For Ever, matemáticamente Boca Unidos seguía vivo, pero con el empate de ayer los números ya no le dan para el milagro.

Ahora buscará terminar con la mejor cara su participación en el octogonal el domingo próximo visitando a Huracán Las Heras, y luego prepararse para jugar todas sus chances en los cruces eliminatorios de la Reválida, por el segundo ascenso. Si juega como lo hizo ayer en el segundo tiempo, tendrá posibilidades de coronar su principal objetivo.