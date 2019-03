Guaidó pedirá al Parlamento venezolano decretar el “estado de alarma nacional”

Juan Guaidó anunció este domingo que pedirá el lunes a la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, declarar el “estado de alarma nacional” en Venezuela por el apagón que mantiene colapsado a casi todo el país desde el pasado jueves, a fin de solicitar ayuda internacional.

“El día de mañana hemos convocado a sesión de emergencia extraordinaria de urgencia del Parlamento Nacional para tomar acciones inmediatas con respecto a la ayuda humanitaria necesaria”, manifestó el presidente interino en rueda de prensa.

“Esta catástrofe hay que resolverla. Y usted, que está en los estados, tiene derecho a protestar, salir a las calles y exigir sus derechos”, agregó desde los jardines del Palacio Legislativo.

Señaló, a su vez, que la oposición mantiene “conversaciones” con una empresa alemana con capacidad para proveer de manera inmediata plantas eléctricas y otros insumos necesarios para estabilizar el sistema.

El régimen de Nicolás Maduro denunció que el apagón se debe a un “ciberataque” de Estados Unidos, país al que suele responsabilizar de los graves males que sufre Venezuela.

Guaido, no obstante, remarcó que el apagón no fue causado por un sabotaje y apuntó a la desinversión y mala gestión como las causas reales de la prolongada caída que experimenta el servicio eléctrico.

“¿Cómo es posible que a esta hora no haya un reporte de lo que ocurre en el Guri? Ya basta (Maduro) de esconderte detrás de un psiquiatra”, dijo en referencia a los partes que ha ofrecido el ministro de Información, Jorge Rodríguez, desde la falla masiva del jueves.

Asimismo, reiteró su llamado a la Fuerza Armada para que dé la espalda a Maduro y no reprima a la población que se manifiesta en varias zonas del país para exigir el fin de la crisis.

“Ya ustedes saben que quien fue comandante en jefe fracasó, que no puede hablar por él mismo, que ni siquiera les puede dar la cara”, manifestó.

Durante su pronunciamiento, Guaidó también brindó un balance sobre el masivo apagón que afecta al país desde el pasado jueves: “Hay 17 muertos, 15 en Maturín. No se contabiliza la niña que fue llevada a la morgue en los brazos de la mamá, pesaba 10 kilos; una niña especial de 19 años”.

Los cortes eléctricos son constantes en Venezuela, un país que padece una acuciante crisis económica pese a contar con la mayor reserva de petróleo en el planeta así como otros recursos.