La carne vacuna mantiene su valor, pero el pollo y los huevos registran incrementos

En las carnicerías de la ciudad la carne vacuna todavía mantendrá sus precios, a diferencia de otras provincias en donde ya se aplicaron incrementos. No obstante, los comerciantes expresaron a El Litoral que en la última semana se actualizó el precio del pollo y a fines de febrero el de los huevos.

“Todavía no aumentó la carne, en cambio el pollo tuvo una suba del 10% aproximadamente, no es mucho pero retrae un poco el consumo porque compran en menos cantidad. El argentino habitualmente consume mucha carne. En general, el consumo cae sólo en la primera semana, pero no es que dejan de comprar sino que llevan menos”, expresó a El Litoral Julián desde una carnicería de barrio.

En esta misma línea, desde el Mercado de Frutas y Verduras, Hugo afirmó: “En nuestro local los precios de la carne seguirán siendo los mismos. Aunque siempre que sube el dólar los aumentos están latentes, en nuestro caso los proveedores ya nos enviaron la lista y mantendremos los costos. Seguimos teniendo el vacío a $130, la costeleta a $110, la pulpa a $180 y la molida especial a $90”.

Del mismo modo, desde una pollería Ernesto expresó: “Ofrecemos el kilo de pollo a $60. Tuvimos un aumento, pero fue mínimo, aproximadamente del 5% y la demanda no cayó porque sigue siendo más económico que la carne de vaca. Lo que sí subió bastante de precio es el huevo”.

En general, todos coinciden en que el consumo continúa estable durante este año. Es que, además, en los últimos meses las verduras duplicaron sus costos y en los supermercados los alimentos no perecederos registraron constantes incrementos, que rondan entre un 10% y 30%.