“Me produce mucha alegría que el fútbol femenino pueda profesionalizarse”

El delantero Lisandro López, capitán de Racing Club de Avellaneda que lidera la Superliga 2018/19, dio ayer una charla virtual junto con la capitana del equipo femenino, Florencia Romero, donde aseguró que le produce “mucha alegría que el fútbol femenino pueda profesionalizarse”.

“Nosotros tenemos que ayudar al fútbol femenino, apoyarlas, valorarlas, darles difusión. Se lo merecen”, expresó “Licha” López.

En una charla de 20 minutos que se pudo ver por las redes sociales de Racing, Flor Romero contó: “La educación es fundamental. Falta respeto, no sólo en el fútbol femenino. Nosotras lo sufrimos muchísimo. Yo puedo jugar al fútbol y un nene puede hacer ballet y hockey, ¿cuál es el problema? Somos todos iguales”.

“Vivimos en una sociedad muy machista. La pelota la fui a buscar yo. Tuve la suerte de tener un papá y un abuelo que no eran machistas. Yo elegí ser futbolista”, contó Romero, quien juega hace 20 años y empezó en River (porque vivía en Olivos), aunque es hincha de Racing.

“Maca Sánchez fue la valiente que visualizó una situación que se repite. Hay pioneras, hay una historia enorme. Nos falta madurar, educar, en escuelas, en las familias, para que el fútbol sea un deporte para las mujeres”, agregó.

Sobre la posibilidad de que las mujeres jueguen en la previa a los partidos de los varones en el Cilindro, como ocurrió con Boca-Lanús en La Bombonera el sábado último, Lisandro López manifestó que “sería muy interesante”.

“A mí me encantaba jugar en Reserva en la preliminar de los partidos de la Primera cuando era más chico. Me parece que estaría muy bueno y les daría más visibilidad”, apuntó.

Por otra parte, en cuanto a la actualidad del puntero de la Superliga masculina, el mediocampista chileno Marcelo Díaz está en duda para recibir mañana a Belgrano de Córdoba por la 23ra. fecha.

A la espera de la recuperación de Marcelo Díaz, la posible formación de Racing sería con Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti y Eugenio Mena; Domínguez o Díaz; Solari, Matías Zaracho, Guillermo Fernández; Lisandro López y Darío Cvitanich.