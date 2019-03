Organizaciones sociales marcharon para reclamar asistencia y alimento

Un gran número de militantes de Barrios de Pie y la CCC se movilizaron ayer por el microcentro correntino y generaron graves complicaciones en el tránsito, y lo hicieron adhiriéndose a una jornada nacional de lucha bajo la consigna “Stanley no responde”. También hubo un corte del puente por similares demandas.

De esta manera, reclamaron al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que asista a los sectores más vulnerables en su mayoría con jefes y jefas de familia desocupados. A nivel local elevaron el mismo planteo al Municipio de Corrientes y al Gobierno provincial.

“Las organizaciones sociales que representamos a miles de familias desocupadas, anunciamos que si no hay respuesta en los próximos días seguiremos profundizando las acciones”, advirtieron.

Entre las revindicaciones realizadas durante la movilización, las principales tuvieron que ver con la apertura de programas sociales, el aumento en los montos y la asistencia alimentaria que, según aseguraron, ya lleva tres meses de retraso en la entrega a los comedores populares.

Subrayaron que la crisis nacional recrudece y también las necesidades de los sectores con menos recursos. Como prueba de eso señalan la escalada inflacionaria que persiste en estos primeros meses del año. “Por eso anunciamos que de no haber respuesta la próxima semana habrá cortes de acceso, puentes y rutas en todo el país”, insistieron.

Otras organizaciones se instalaron en la zona del puente interprovincial, tanto del lado chaqueño como correntino, y por momentos realizaron un corte total del viaducto causando importantes demoras para quienes pretendían cruzar.