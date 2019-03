Romero Brisco reitera llamado a la Convención

“Queremos un partido con una coherencia en lo que dice y hace fundamentalmente, es un partido que ha tocado fondo y ahora estamos en una franca recuperación, yo soy el presidente de todos los autonomistas”, expresó ayer el presidente del Partido Autonomista, José Romero Brisco, cuya comisión fijó el 23 de marzo como fecha para la Convención Partidaria que se encargará de fijar políticas de alianzas, de cara a las elecciones provinciales del 2 de junio, las jurisdiccionales que se desarrollen en dicho día. “Ahora tenemos que ver qué rumbo tomamos en cuanto a las elecciones, hemos llamado a una Convención al 23 de marzo para que no seamos unos pocos los que tomemos la decisión, sino que todos juntos decidamos lo más conveniente para el partido”, expresó a radio Sudamericana el concejal de Capital.

“Hemos manifestado en una reunión de mesa directiva que estamos de acuerdo al tipo de gobernación que viene realizando el gobernador Gustavo Valdés, entonces me parece que no nos queda más que apoyar”, anticipó su postura el titular del sello colorado. Todo pareciera indicar que el PA trasladará a la provincia la sociedad que mantiene en la ciudad con ECO+Cambiemos. Sin embargo, un sector liderado por el diputado mandato cumplido, Raúl Alfonso, más cercano al peronismo, salió a desconocer a la actual conducción.

“El es abogado y lo invito al Juzgado y que lea quiénes son las autoridades partidarias, hemos asumido el año pasado”, respondió Romero Brisco.