Trabajadores de Tipoití conocerán a fin de mes si la producción seguirá siendo normal en abril

Como estaba previsto, la fábrica Tipoití retomó este mes los cuatro turnos. La producción es normal, pero los trabajadores siguen preocupados porque no hay seguridad de qué pasará en abril.

“Estamos trabajando normalmente, volvimos al cuarto turno y a fin de mes tenemos que sentarnos a hablar con la empresa para saber si seguimos trabajando como hasta ahora”, confirmó en declaraciones radiales el delegado de trabajadores de la fábrica textil Tipoití, Gustavo Bravo.

El personal sigue en alerta considerando que el sector textil en general no logra reencaminar la actividad y es uno de los más afectados por la crisis económica del país.

“Sí, nos juntamos todas las semana para ir viendo los problemas que hay dentro de la planta, seguimos preguntado sobre la situación de la planta, pero todavía no tienen certeza de cómo vamos a seguir en abril”, enfatizó Bravo.

En definitiva, la incertidumbre sigue siendo total. “Todos los días hablo con la gente, estamos preocupados porque vemos la situación y realmente es estresante para toda la familia de los empleados de Tipoití, más las noticias de otras fábricas que escuchamos. Lo que queremos es poder saber que vamos a trabajar con normalidad, no ir hablando mes a mes”, sostuvo.