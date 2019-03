Alfaro, con muchas dudas para armar el equipo

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, tiene varios interrogantes para jugar con San Martín de Tucumán mañana, de visitante, por la 23ra. fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF). El plantel, que se entrenó ayer desde las 9.30 en el predio Pedro Pompilio, no hizo fútbol y realizó distintos ejercicios físicos en el gimnasio.

El técnico, de esta manera, trata de proteger el estado físico de un grupo que viene de jugar cuatro partidos en diez días y más allá de no hacer práctica de fútbol, se sabe que tiene varias dudas para el fin de semana.

En la parte defensiva están confirmados Esteban Andrada, Julio Buffarini, Emmanuel Mas y Carlos Izquierdoz.

Uno de los interrogantes está en la dupla central, donde Lisandro López tiene una sobrecarga muscular y podría ser reemplazado por Junior Alonso.

Después, en el mediocampo jugarán Ivan Marcone y Nahitán Nández pero hay dudas en los extremos: pueden estar Sebastian Villa o Agustín Almendra recientemente convocado para el Sub 20 para disputar el Mundial en Portugal y que se espera saber si tiene que integrarse hoy.

Otra variante sería la de Emanuel Reynoso o Mauro Zarate, por razones tácticas y también podrían estar los dos si el DT opta por no jugar con Villa como extremo.

El astro Carlos Tévez jugará y que su acompañante en la delantera estará entre Darío Benedetto y Ramón “Wanchope” Abila.

El técnico tuvo una charla el jueves pasado en el medio del entrenamiento con Abila y se especuló que estaría de entrada en Tucumán, pero allegados al cuerpo técnico confiaron hoy que no hay determinación definitiva.

Mañana el ejercicio de pelota parada podría ser clave para despejar los interrogantes de Alfaro.

Boca viajará a San Miguel de Tucumán hoy a las 14 en vuelo charter y regresará luego de la finalización del partido.

La próxima semana habrá fecha Fifa y Boca cuenta con seis seleccionados en distintos países: Esteban Andrada, Ivan Marcone y Darío Benedetto por Argentina, Sebastian Villa por Colombia, Nahitán Nández por Uruguay y Junior Alonso por Paraguay.

Gustavo Alfaro grabó el jueves un video en apoyo a una Asociación Pro Vida en casa amarilla y con la indumentaria de Boca, que tuvo gran eco a favor y en contra en las redes sociales y que hizo que el técnico emitiera un comunicado pidiendo disculpas por haber echo esas opiniones en las instalaciones y con la camiseta del club que dirige.

La dirigencia de Boca dispuso ayer no hacer ninguna declaración oficial sobre el tema, más allá que a algunos no les cayó bien la situación.

Boca enfrentará de visitante a San Martín de Tucumán el mañana desde las 20 y con el arbitraje de Mauro Vigliano.