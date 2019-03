Valdés pidió trabajar para reducir la pobreza y enviará una ley de emergencia

Más de 40 jefes comunales, legisladores provinciales, nacionales y municipales, como también dirigentes de 25 fuerzas partidarias, funcionarios y militantes radicales, participaron de la presentación de los ejes de campaña de ECO+Cambiemos, que se centrará en plebiscitar la gestión de Gustavo Valdés. Allí, el mandatario brindó un discurso desarrollista pero también reconoció la necesidad de trabajar “entre todos” para reducir la pobreza y la mortalidad infantil. Anunció que enviará una ley de emergencia que permita avanzar con programas estratégicos como el de viviendas.

La alianza gobernante hizo ayer una exhibición de fuerza en el salón de conferencia “Espacio Los Andes”, ubicado por Maipú al 3800, una arteria que anoche se vio congestionada por la cantidad de autos y camionetas que estacionaron a la vera de la avenida. El encuentro convocó a cientos de representantes y dirigentes políticos, tanto de Capital como del interior. Hubo 42 intendentes y viceintendentes de municipios como Bella Vista, Itatí, San Cosme, Ituzaingó, Virasoro y San Miguel, entre otros. Se hicieron presentes los jefes comunales denominados del Norte Grande, quienes rompieron con el PJ. Una de las estrategias electorales consiste en cosechar voto por voto, localidad por localidad. De allí la importancia de abarcar cada intendencia.

Valdés estuvo rodeado por su antecesor Ricardo Colombi. El presidente de la UCR fue uno de los principales negociadores en el andamiaje político. Este, durante su alocución, pidió que acompañen la gestión y al Gobierno nacional. En primera fila estuvo la plana mayor del espacio político, entre ella el vicegobernador Gustavo Canteros y el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, que mantiene amplias aspiraciones de renovar banca.

Estuvieron además la dirigente del PRO, Ingrid Jetter y las diputadas del oficialismo, María Eugenia Mancini y Analía Bestard. Oscar “Chino” García, del Panu, prevé lograr un nuevo mandato. El senador nacional Pedro Braillard Poccard anticipó que buscarán consolidar y conseguir espacios en las comunas.

El consultor en Comunicación Política, Andrés Rabossi, presentó los ejes de campaña de las elecciones del 2 de junio, que se centrará en capitalizar la imagen positiva de Gustavo Valdés. El encuestador anunció que la gestión tiene un 69 por ciento de aprobación. Por lo tanto, irán con la premisa de plebiscitar la administración del mandatario radical. Se despega así del clivaje nacional.

Luego habló el dirigente radical Raúl Baglini sobre la coyuntura económica y política nacional. Consideró a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri como gestores de la crisis. Sin embargo, opinó que no habría espacio para una tercera alternativa, como el “enigma Lavagna”.

Para estas elecciones, ECO+Cambiemos espera sumar 47 mil votos a los 333 mil que lograron en 2017. Esto implica al menos 10 diputados y dos senadores, lo que otorgaría una mayoría calificada automática al gobierno de turno.

Desarrollo

En su discurso, el Gobernador se orientó a una visión desarrollista. Y más que enfocarse en la campaña propiamente dicha, habló de gestión. “Corrientes es la provincia que más ha subido los sueldos a los empleados públicos”, destacó Valdés.

También, que la provincia es la primera productora de madera y de arroz, por lo que indicó que se deben potenciar ambas producciones. “Esto es lo que heredamos. Tenemos que salir con otras cosas, salir a buscar las inversiones que son para lograr el desarrollo”, manifestó. El titular del Ejecutivo provincial adujo que hay oportunidad de inversiones en infraestructura, como el nuevo puerto en Empedrado, cuyo proyecto ejecutivo está en desarrollo y abarcará 200 hectáreas. Mencionó también la obra en Lavalle, en Itá Ibaté y en Villa Olivari.

El Gobernador anunció tareas de pavimentación de rutas. Destacó las inversiones en la 119, la 123 -la cual “está prácticamente terminada”- y el ensanchamiento de la Ruta Nacional Nº 12. El miércoles, los técnicos de Vialidad Nacional recorrerán la Ruta 126 para avanzar con las obras que demandarán más de 3.200 millones de pesos.

Pobreza

Pero no todo es color de rosa. El propio mandatario reconoció que quedan asuntos pendientes en la provincia. “No nos vamos a esconder. Sólo con discursos lindos no vamos a avanzar. Tenemos que reconocer que tenemos pobres, que tenemos que mejorar las necesidades básicas. Poner en el centro de la política el problema para resolver en conjunto”, expresó el titular del Ejecutivo provincial.

“Cada uno de los que estamos acá, caminamos las calles, los barrios, la costa de los ríos”, recordó el Gobernador e indicó que es necesario fijar metas “para bajar la mortalidad infantil”. A la vez, anunció que pedirá una ley de emergencia.

“Tenemos que hacer el esfuerzo en emergencia en materia de viviendas. Durante muchos años nos discriminaron y a mí me producía mucho dolor ver cuando un diputado nacional votaba para que den mil viviendas a Corrientes, y a una provincia similar como Chaco le daban 10 mil”, enfatizó Valdés. “Tenemos que mandar una ley de emergencia, con iniciativas para tomar medidas”, señaló el mandatario ante un multitudinario público. La campaña para ECO+Cambiemos ya despegó y se espera el armado de listas.