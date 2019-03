¿Por qué nos da miedo innovar?

Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

Muchos de nosotros crecimos escuchando en casa frases como: “Tené cuidado”, “no se puede confiar en nadie”, “es preferible ir a lo seguro”, etc. Por muy bien intencionados que fueran estos consejos, esta manera particular de pensar se arraiga en la mente y nos conduce con el tiempo a temer, a dudar antes de actuar y, en muchos casos, nos paraliza y no nos deja avanzar.

“¿Y si me va mal?” es quizás la principal excusa por la que nos da miedo innovar. Es decir, ir detrás de las cosas que anhelamos, de los sueños grandes que tenemos, de los mundos desconocidos que nunca pisamos. Si bien es normal y universal sentirse así frente a los cambios, solo cuando nos atrevemos a aceptar los desafíos y a salir de la rutina diaria, de nuestra zona de comodidad, logramos progresar en la vida. Todos aquellos que triunfaron y miramos con admiración se atrevieron a poner un pie fuera del bote y a caminar sobre el agua… a pesar del miedo.

Hacia adelante

A veces sucede que nos quejamos de una situación que sentimos ya no podemos soportar más porque no nos hace felices, pero, aun así, no accionamos. Para que algo cambie, necesitamos estar dispuestos a correr riesgos e innovar. Actualmente los cambios tienen lugar a un ritmo acelerado que parece no detenerse. Y a pesar de esto, hay quienes no quieren “cambiar con el cambio” y escogen seguir con sus ideas que ya no arrojan resultados, porque así se sienten seguros.

Aunque nos dé miedo innovar, no podemos ignorar que hay creatividad en cada uno de nosotros. Todos somos capaces de generar algo nuevo y útil. Incluso en medio de la adversidad, podemos ser sorprendidos por nuestra capacidad de innovación. Pero es preciso tomar la decisión de avanzar hacia lo desconocido, hacia eso que no sabemos cómo resultará y nos hace sentir inseguros. Porque, si nos limitamos o frenamos ante una emoción negativa, quedaremos estancados para siempre. Lo mejor nunca está atrás, sino hacia adelante.

Ser creativos

La creatividad no solo consiste en inventar un celular, o cualquier otro aparato nuevo, como muchos creen, sino en ser innovador y aportar ideas frescas en todas las áreas donde nos movemos. Podemos ser creativos en el trabajo, en la pareja, en la familia, en la amistad, etc. Vos y yo tenemos el potencial interior de generar ideas que resulten útiles para nosotros mismos y para los demás pero debemos estar dispuestos a aceptar desafíos, a aprovechar oportunidades y a apasionarnos por lo que hacemos.

¿Alguna vez escuchaste a alguien decir, o vos mismo has dicho: “Las cosas son así, y se terminó”. Dicha actitud le cierra la puerta por completo a la creatividad, a la innovación. Todo se puede mejorar. “No soy capaz”; “no creo que resulte”; “es muy difícil”; “no hay plata” son frases que, si prestamos atención, nos descubriremos repitiendo, pero deberíamos erradicar de nuestra mente. Siempre podemos darles una vuelta a las cosas. Nada es definitivo. Y cuanta mayor rienda suelta le demos a nuestra creatividad, más capaces seremos de producir, innovar y mejorar nuestra vida.