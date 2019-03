River no tuvo piedad con el Rojo

River Plate no tuvo piedad ayer con Independiente y lo goleó por 3 a 0 en el estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la fecha 23 de la Superliga, lo que lo acerca a la clasificación para la Libertadores 2020.

Los goles fueron marcados el juvenil Julián Alvarez, Ignacio Scocco (de tiro penal) y Lucas Pratto, mientras que Independiente terminó con 10 jugadores por la expulsión de Nicolás Figal a falta de tres minutos.

River desequilibró con la jerarquía de sus futbolistas, pero también con la visión de Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico, que modificó las piezas a tiempo para encontrar la victoria. Por momentos, especialmente en el inicio del segundo tiempo con el ingreso de Martín Benítez, Independiente complicó al local.

Alvarez abrió el arco para un River que no fue eficaz en la primera etapa con un remate de cabeza de Scocco que desvió en forma brillante Martín Campaña y la salvada de Alan Franco en la línea tras la definición de Matías Suárez, una de las figuras de la cancha.

Los mejores momentos de Independiente, que fueron pocos, se generaron con el aporte de Benítez, quien impulsó el ataque del equipo, dormido en el primer tiempo, sólo interrumpido con el disparo de Cecilio Domínguez que desvió Armani en los últimos minutos.

Armani evitó el gol de Benítez al minuto del segundo tiempo y Franco tuvo su chance con un cabezazo que pegó en el travesaño poco después.

El tanto de Alvarez solucionó las cosas para River y desordenó a Independiente, que sufrió el segundo con el remate fuerte de Scocco, de tiro penal, que Campaña no pudo desviar, luego de un error del arquero uruguayo en la salida y la consecuente infracción a Suárez.

Pratto aprovechó el rebote que dio Campaña en el remate del debutante colombiano Carrascal y selló el tercer tanto para el delirio de un Monumental repleto.