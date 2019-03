Docentes destacan el acuerdo y la posibilidad de revisión

El Gobierno provincial y representantes de cinco sindicatos docentes sellaron acuerdo el jueves. La mejora, contabilizando todos los ítems, superaría el 30 por ciento, según informaron referentes gremiales. Uno de los puntos que incorporaron fue la posibilidad de revisar los números en el segundo semestre.

“Es un acuerdo importante. No es ideal, pero es lo más satisfactorio posible. Pudimos lograr mejorar la propuesta inicial”, destacó a El Litoral el secretario general de MUD, Juan Carlos Kuroki. Como resultado de la tercera reunión de la mesa de gestión, entre autoridades de Hacienda y de Educación se alcanzó consenso en elevar a 20 mil pesos el salario mínimo garantizado de un educador en 2019, el cual actualmente se encontraba en 16 mil.

Si se tienen en cuenta todos los ítems, incluyendo el plus, según un cálculo aproximado, la mejora superó el 30 por ciento, según estimó el referente sindical. El plus de 500 pesos pasará a 1.000 y el de 4.500 a 5.500.

De acuerdo con lo informado por Kuroki, la principal preocupación del sector era aplicar un aumento importante en marzo para contrarrestar los golpes de la inflación de 2018. El básico, en tanto, pasó de 6.700 pesos a superar los 7 mil, según indicaron.

También hubo mejoras en varios ítems como el Fondo Compensador. Según expresó Kuroki, el acuerdo está cerrado, pero se estableció en el escrito una cláusula de revisión para el segundo semestre. “De ingresar partidas extras del Gobierno nacional, se invertirán en salarios”, aseguró el secretario general. Los gremios que participaron de la mesa garantizaron el inicio de clases.